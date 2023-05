Fondation OCP : 2022, une nouvelle année de mobilisation

12/05/2023

L’année 2022 a été pour la Fondation OCP une nouvelle année de mobilisation de toutes ses équipes, au Maroc et au-delà des frontières, pour accompagner au mieux ses communautés dans les domaines de l’innovation sociale, de la recherche et développement, de la lutte contre les menaces climatiques et de l’éducation.



Dans son rapport d’activité de l’année 2022, la Fondation met en avant sa participation au renforcement d’une dynamique sociale toujours plus inclusive et innovante, rapporte la MAP.



"En reconnaissant la force de la collaboration et de l’engagement mutuel, la Fondation OCP participe à la création de changements durables et significatifs au Maroc et dans plusieurs pays du Sud. L’action collective se met au service du développement économique et social, de la promotion des pratiques de vie durables et renforce la résilience", fait savoir la même source.



En engageant un dialogue constructif, la Fondation travaille à instaurer la confiance et la compréhension, ce qui conduit à des relations plus solides, à une plus grande responsabilisation et à un sentiment de propriété partagée par son écosystème interne et externe.



Et de soutenir : "Nous œuvrons à favoriser la concertation et à co-créer des solutions aux défis locaux, mais aussi nationaux et internationaux. La collaboration nous amène à mettre en commun nos ressources et celles de notre écosystème et à partager nos connaissances et nos savoirs pour créer le changement et instaurer la justice sociale, économique et environnementale".



En capitalisant sur une relation d’équipiers, la Fondation OCP peut créer l’autonomie au sein de ses communautés et favoriser un environnement fort et sûr. Par un dialogue engagé, des outils innovants et un engagement inébranlable envers ses objectifs communs, ses communautés ont la capacité et les moyens de devenir autonomes et résilientes.



"L’intelligence collective et la coopération sont, pour nous, les clés pour transformer notre modèle en favorisant l’essaimage de l’innovation sociale. Ainsi, les initiatives développées, mises en œuvre de façon itérative, contribuent à l’autonomisation de tous les acteurs mobilisés et créent un impact positif durable avéré", indique la Fondation.



Et de poursuivre : "Nous créons la confiance et nous nous soutenons mutuellement afin de garantir un avenir meilleur pour tous. Ensemble, nous libérons les potentiels pour renforcer l’autonomie et la résilience des communautés".