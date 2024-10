Fonction publique : Plus de 65 mille départs à la retraite prévus durant la période 2024-2028

25/10/2024

Les départs à la retraite prévus pour la période 2024-2028 se chiffrent à 65.213 fonctionnaires civils de l'Etat, selon le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2025.



"D'après les prévisions de la Caisse marocaine des retraites, 65.213 fonctionnaires devraient partir à la retraite pour limite d'âge au cours de la période 2024-2028, soit 13% de l'effectif actuel du personnel civil de l'Etat", indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des Finances.



Ces départs concernent essentiellement l'Education nationale (26.911 fonctionnaires), l'Intérieur (14.062), la Santé (5.718), l'Enseignement supérieur (4.657), la Justice (1.890) et l'Economie et finances (1.719), précise la même source.



Et de noter que les départs à la retraite constituent le principal facteur de suppression des postes budgétaires puisqu'ils ont généré près de 82% des suppressions effectuées au niveau des différents départements durant la période 2014-2024.



En effet, 62% des postes budgétaires supprimés au cours de cette période relèvent du département de l'Education nationale (119.028 postes), 11% de la Santé (22.138 postes), 8% de l'Intérieur (15.317 postes), 4% de l'Enseignement supérieur (8.457 postes), 3% de l'Economie et des finances (5.865 postes) et 1% de l'Agriculture (2.451 postes).



Par groupes d’échelles, les suppressions des postes budgétaires occupés par les cadres (échelles 10 et plus), le personnel d'exécution (échelle 6 et assimilés) et le personnel de maîtrise classé aux échelles 7 à 9 constituent respectivement 79,5%, 10,8% et 9,7% du total des suppressions effectuées entre 2014 et 2024.