Fonction publique: Le salaire mensuel net moyen à 8.561 DH en 2023

22/10/2023

Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est passé de 7.250 DH en 2013 à 8.561 DH en 2023, soit une amélioration de 18,08% au titre de cette période, ressort-il du rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF-2024).



Ce salaire a affiché une augmentation annuelle moyenne de 1,68% durant la période 2013-2023, précise ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des finances, indiquant que cette amélioration est attribuable à la promotion de grade et aux augmentations salariales décidées par le gouvernement au profit des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social.



Par département, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation est en tête avec un salaire mensuel net moyen est de 15.819 DH, suivi des départements de la Justice (9.842 DH), de la Santé et Protection sociale (9.250 DH), de l'Economie et des Finances (8.331 DH), de l'Education nationale, Préscolaire et Sports (8.288 DH) et de l'Intérieur (7.080 DH).



En outre, ledit rapport fait savoir que le salaire mensuel net moyen du personnel d'exécution classé à l'échelle 6 et assimilés se situe à 4.591 DH, contre 5.826 pour le personnel de maîtrise classé aux échelles 7 à 9 et 10.087 DH pour la catégorie des cadres et cadres supérieurs (échelles 10 et plus).



Par ailleurs, la répartition des fonctionnaires civils de l'Etat par tranches de salaires révèle que 8,34% de ces fonctionnaires perçoivent une rémunération mensuelle nette inférieure à 4.000 DH et 27,24% des fonctionnaires bénéficient d'un salaire mensuel net inférieur ou égal à 6.000 DH. Elle indique aussi que 63,59% des fonctionnaires civils de l'Etat perçoivent des salaires mensuels nets entre 6.000 DH et 14.000 DH et 2,87% des fonctionnaires ont des salaires nets dépassant 20.000 DH par mois.



Pour ce qui est du salaire minimum dans la fonction publique, il a connu au cours de ces dernières années des révisions importantes en passant de 2.800 DH en 2013 à 3.000 DH en 2014 pour atteindre 3.258 DH en 2020 et 3.500 en 2023 et ce, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre des différentes sessions du dialogue social.