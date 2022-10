Fonction publique: Le salaire mensuel net moyen à 8.287 DH en 2022

25/10/2022

43.921 départs à la retraite prévus pour la période 2022-2025

Le salaire mensuel net moyen dans la fonction publique est passé de 7.200 dirhams en 2012 à 8.287 DH en 2022, en augmentation globale de 15,09% au titre de cette période, selon le rapport des ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2023. Cet indicateur, en nette amélioration sous l'effet conjugué à la fois de la promotion de grade et des augmentations salariales décidées par le gouvernement au profit des fonctionnaires dans le cadre du dialogue social, affiche une hausse annuelle moyenne de 1,42%, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l’Économie et des finances. Le salaire moyen net enregistré au sein du département de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique s'élève à 14.100 DH, contre 12.459 DH, 9.573 DH, 8.989 DH, 8.625 DH et 7.723 DH constatés respectivement au niveau des départements de la Justice, de la Santé et protection sociale, de l’Éducation nationale, préscolaire et sports, de l’Economie et finances et de l'Intérieur. S'agissant du salaire minimum dans la fonction publique, il a connu au cours des dernières années des révisions importantes, passant de 2.800 DH en 2012 à 3.000 DH en 2014 pour atteindre 3.258 DH en 2020 et 3.500 DH en 2022 et ce, suite aux décisions prises par le gouvernement dans le cadre des différentes sessions du dialogue social.

Les prévisions, réalisées par la Caisse marocaine des retraites, signalent qu'environ 43.921 fonctionnaires civils seront mis à la retraite pour limite d'âge entre 2022 et 2025, indique le rapport sur les ressources humaines accompagnant le projet de loi de finances (PLF) de l'année 2023. Ces départs à la retraite constituent 7,8% du total de l'effectif des fonctionnaires civils des différents départements, indique ce rapport publié sur le site du ministère de l'Economie et des finances. Lesdits départs se répartissent essentiellement sur les départements de l’Éducation nationale et Enseignement supérieur(22.137 fonctionnaires civils), de la Santé et de la protection sociale (5.079), de l'Intérieur (4.807), de la Justice (1.500) et de l’Économie et des finances (1.254), précise la même source.