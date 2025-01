Foire internationale du tourisme : Le couple royal espagnol visite le pavillon du Maroc

24/01/2025

Le Roi Felipe VI d'Espagne et la Reine Letizia ont visité, mercredi, le pavillon du Royaume du Maroc à la Foire internationale du tourisme (FITUR-2025).



Les Souverains espagnols ont été accueillis, à cette occasion, par l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Achraf Fayda, et le président de la Confédération nationale du tourisme, Hamid Bentaher.



L'offre touristique du Maroc sera fortement présentée par l’ONMT lors de cette 45ème édition du FITUR, qui se poursuivra jusqu’au 26 janvier à la Foire de Madrid (IFEMA).



L'ONMT occupe un grand stand d’une superficie de 700 m2, animé par des équipes de l'Office, des Centres régionaux de tourisme, des différentes régions du Royaume et des professionnels du secteur pour promouvoir la destination Maroc.



Avec près de 3,5 millions de touristes, le marché ibérique qui présente un potentiel de développement sur toutes les opportunités de segments, est hautement stratégique et prioritaire pour le Maroc.



Forum incontournable d'affaires et d'innovation de l'industrie mondiale du tourisme, FITUR-2025 met en lumière les performances exceptionnelles du secteur en 2024 et ses perspectives prometteuses pour cette année.



Grand-messe du tourisme mondial, l’évènement offre une plateforme privilégiée pour l’échange d’idées, le renforcement des relations commerciales et l’élaboration de stratégies innovantes visant à dynamiser le commerce du tourisme à l’échelle mondiale.