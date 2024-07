Foire de produits des coopératives féminines à Guercif

08/07/2024

Une foire de produits des coopératives féminines de la province de Guercif a été organisée du 4 au 6 juillet sous le thème "Les coopératives féminines comme leviers de l'intégration socio-économique des femmes et des filles".



Organisée par la Direction provinciale du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication à Guercif, cette foire a présenté divers produits créés par les adhérentes de ces coopératives, notamment dans les domaines de la couture, de la broderie traditionnelle et moderne, de la cuisine et de la pâtisserie.



L'événement, initié en partenariat avec l'Association provinciale de soutien aux coopératives féminines et aux centres de formation de la province de Guercif, vise à valoriser les efforts des femmes et des jeunes filles lauréates des coopératives féminines de la province, ainsi qu'à faire connaître les services qu’elles fournissent, rapporte la MAP.



L'organisation de cette foire est le point d'orgue de la saison de formation 2023/2024 et un hommage aux efforts des 450 bénéficiaires de formation et d'accompagnement dans 07 coopératives féminines réparties entre les communes de Guercif, Lamrija et Saka, a indiqué, dans une déclaration à la presse, la chargée provinciale des affaires féminines à la direction provinciale de la Jeunesse à Guercif, Hasnaa Makkouri.



Cette manifestation est l'occasion de promouvoir les services fournis par les coopératives féminines et leurs efforts pour former les femmes et les jeunes filles de la province à la couture moderne et traditionnelle, à la maîtrise des outils informatiques, à la coiffure et à l'esthétique, ainsi qu'à la cuisine et à la pâtisserie, en tant qu'espaces de développement et d'autonomisation économique et sociale des femmes, a-t-elle fait savoir.



Mme Makkouri a souligné que les formations dispensées par ces coopératives sont couronnées par des certificats reconnus par le ministère compétent, ce qui facilite l'accès des bénéficiaires au marché du travail et favorise leur intégration socio-économique de manière à leur permettre de contribuer au développement et d'atteindre l'autonomisation financière.



Plusieurs bénéficiaires des services des coopératives féminines dans la province de Guercif ont noté que les formations dont elles ont bénéficié leur ont permis d'améliorer leurs connaissances dans plusieurs domaines et d'acquérir des compétences professionnelles qui les aideront à accéder au marché du travail et à obtenir ainsi un revenu financier qui couvre leurs besoins de base.



Les coopératives féminines sont des espaces de développement des capacités des femmes et des filles issues de milieux vulnérables, indépendamment de leur âge ou de leur niveau d'éducation, en développant des programmes de formation en adéquation avec les besoins locaux, afin de faciliter leur accès à des opportunités d'emploi décent, d'encourager l'esprit entrepreneurial et de stimuler leurs capacités créatives.