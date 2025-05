Focus sur les propositions concrètes de l’USFP

19/05/2025

Réforme électorale

Pour un scrutin de proximité, éthique et représentatif



L’USFP recommande une refonte du mode de scrutin, en revenant au vote individuel dans les communes non divisées en arrondissements. L’objectif : retisser le lien rompu entre l’électeur et l’élu, et restaurer la responsabilité politique à l’échelle locale.



Pourquoi?

Le scrutin de liste actuel favorise l’opacité, le parachutage et la perte de contact avec la population. Il empêche l’identification claire des responsabilités politiques.



Ce que propose l’USFP :

Scrutin uninominal dans les communes simples.

Maintien de la parité hommes-femmes.

Dans les grandes villes : scrutin mixte par arrondissement.

Introduction d’une carte unique de vote pour lutter contre la fraude. La démocratie locale ne peut survivre

Gouvernance locale

Autonomie budgétaire réelle pour les régions



L’USFP réclame la libération des potentialités des conseils régionaux, asphyxiés par une tutelle trop pesante.



Pourquoi ?

Malgré la Constitution de 2011, les régions ne disposent ni des moyens financiers, ni des marges réglementaires nécessaires à leur mission de développement.



Ce que propose l’USFP :

Transfert réel des compétences et des ressources.

Dotation budgétaire autonome avec possibilité d’emprunt local.

Abolition progressive du système de “visa administratif” qui freine les projets.

Création de mécanismes de redevabilité locale : audits publics, débats citoyens. Le Maroc a besoin de régions dynamiques,

Soutien au monde rural

Une agence indépendante pour une aide équitable



L’USFP exige que les aides agricoles soient distribuées selon des critères de justice sociale et non de fidélité partisane.



Pourquoi ?

Les aides publiques à l’agriculture sont souvent détournées au profit de réseaux clientélistes. Le monde rural, cœur battant du pays, est laissé-pour-compte.



Ce que propose l’USFP :

Création d’une Agence nationale indépendante pour la gestion des aides agricoles.

Priorité aux petits agriculteurs, aux femmes rurales et aux zones enclavées.

Encadrement par des experts indépendants, issus des universités et des coopératives.

Digitalisation des procédures pour plus de transparence. Le paysan marocain ne demande pas la charité,

Justice sociale

Un impôt juste pour une dignité partagée



L’USFP remet la question fiscale au cœur du contrat social.



Pourquoi ?

Le système fiscal marocain reste inéquitable. Les classes moyennes et les salariés paient, pendant que de grandes fortunes échappent à la contribution nationale.



Ce que propose l’USFP :

Mise en place d’un impôt progressif sur le patrimoine.

Plafonnement des niches fiscales injustifiées.

TVA réduite sur les produits de base.

Extension du revenu de dignité pour les personnes sans ressources.

Réactivation du Fonds de solidarité sociale avec gestion indépendante. Il n’y a pas de justice sans redistribution.

