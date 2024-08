Focus sur les perspectives d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab

Journée nationale du migrant

12/08/2024

Une rencontre de communication axée sur les opportunités et perspectives d'investissement dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été tenue samedi à Dakhla, à l'initiative du Centre régional d’investissement (CRI) de la région et à l’occasion de la Journée nationale du migrant.



Organisée en coordination avec la Wilaya de la région, cette rencontre placée sous le signe "Investissements des MRE: Opportunités et perspectives" a été l’occasion de mettre en lumière la contribution des MRE, la sollicitude dont Sa Majesté le Roi entoure les MRE, ainsi que les rôles que joue cette frange de la société dans la promotion de l’économie nationale à travers des investissements importants dans des secteurs prometteurs tels que le tourisme, les services et l'immobilier.



A cette occasion, le directeur du pôle impulsion économique au CRI, Ahmed Kathir, a indiqué que les membres de la communauté marocaine établie à l'étranger sont désormais les meilleurs ambassadeurs du Royaume dans les pays d'accueil, de par les postes qu’ils occupent et les compétences qu'ils possèdent, outre leur contribution à l'économie nationale, rapporte la MAP.



M. Kathir a souligné, par là même, la nécessité d’œuvrer constamment à bien accueillir les membres de cette communauté et à veiller à ce que tous les problèmes administratifs et procéduraux liés à la mise en œuvre de leurs projets soient résolus.



"Grâce à l’expérience importante qu'ils ont accumulée dans les pays d’accueil et qui a été transférée au Maroc à travers de nombreux projets, les Marocains du monde contribuent désormais à la création d’opportunités d'emploi et au développement du produit intérieur brut (PIB), en tirant profit des réformes profondes appliquées dans le domaine de l’investissement et qui impactent positivement l’économie régionale", a-t-il ajouté.



Le responsable a souligné, dans ce sillage, que la vision Royale constitue une feuille de route qui a accéléré les réformes fondamentales au niveau du système juridique lié aux procédures administratives, aux nouvelles compétences encadrées par la Loi relative à la réforme des CRI et à la création des commissions régionales unifiées d'investissement (CRUI), notant que ces réformes ont fourni, aux niveaux local et régional, les outils de travail pour aider les investisseurs, notamment les Marocains du monde.



Il a également salué les rôles joués par l'administration territoriale et les services extérieurs dans le traitement, via une plateforme numérique, des problèmes relatifs aux dossiers d'investissement des membres de la communauté marocaine établie à l'étranger, et leur soumission à la CRUI afin de faciliter les procédures et aider les investisseurs à obtenir les licences nécessaires pour mener à bien leurs projets.



M. Kathir a ensuite présenté un exposé dans lequel il a mis en avant les grandes potentialités dont regorge la région de Dakhla-Oued Eddahab dans divers secteurs économiques ainsi que les opportunités d'investissement qu'elle offre.



Après avoir rappelé les principales missions du CRI et son rôle dans l’accompagnement des investisseurs pour les aider à étudier, créer et gérer leurs projets dans divers domaines, M. Kathir a mis l’accent sur les avantages d'investissement qu'offre la région dans divers secteurs économiques, grâce à des ressources humaines qualifiées et des offres de formation intégrées avec la présence d'instituts et d'écoles spécialisés.



Par ailleurs, il a passé en revue les grands projets stratégiques en cours de réalisation dans la région, notamment le port Dakhla Atlantique, la zone industrielle West Africa, le renforcement du réseau routier et la station de dessalement de l'eau de mer pour l'irrigation de 5.000 Ha, en plus de la mise en place de centrales éoliennes et de production d'hydrogène vert.



Le responsable a également relevé que la région regorge d'importantes ressources naturelles dans les secteurs de la pêche maritime et de l'aquaculture, faisant remarquer l’existence d'une capacité de production annuelle d'environ 600.000 tonnes de poisson, offrant 40.000 opportunités d'emploi dans le secteur de la pêche, avec des investissements d'environ 12 milliards de dirhams pour soutenir le secteur.



Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part des chefs des services extérieurs, des élus, des acteurs de la société civile et des membres de la communauté marocaine résidant à l'étranger, M. Kathir a mis en avant l'importance des secteurs de l'aquaculture, du tourisme, de l'agriculture, des énergies renouvelables, du commerce et de l'artisanat.



Les MRE ayant pris part à cette rencontre de communication ont été unanimes à exprimer leur volonté de contribuer au développement socio-économique et à la dynamique tous azimuts que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab, saluant les mécanismes de communication, de soutien et d'accompagnement qui leur sont apportés par les différents services pour élaborer leurs projets au service du développement local.