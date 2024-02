Focus sur la réalité et les perspectives des usages licites du cannabis

21/02/2024

Des intervenants à une conférence régionale, tenue samedi à Tanger, ont examiné la réalité et les perspectives des usages licites du cannabis.



Placée sous le thème "Les usages licites du cannabis: la réalité et les perspectives", cette rencontre, initiée par l'Observatoire régional consultatif des usages du cannabis à des fins médicales et industrielles, s’est déroulée en présence d’une brochette d’académiciens, d’experts et de chercheurs spécialisés en la matière.



Cet événement se fixe pour objectifs de mettre en lumière les usages économique, médical et industriel du cannabis, et d’examiner les moyens d'en tirer profit, ainsi que de changer l'image stéréotypée associée à cette substance.



A cet égard, les intervenants ont mis l’accent sur l’importance économique liée aux usages licites du cannabis, à travers ses extractions qui fournissent des matières premières à plusieurs secteurs, tels que la pharmacie, la construction écologique et le textile, saluant la décision du Maroc de légaliser la culture du cannabis à des fins licites, médicales et industrielles.



Dans ce cadre, le président de l’Observatoire, Mohamed Hasnoun, a insisté sur la nécessité pour la société civile et les acteurs concernés d’adhérer à la stratégie gouvernementale dans le domaine de la culture, de la production, de la fabrication et de la transformation du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, notant que la première culture de cette plante a marqué un "début prometteur" pour cette activité agricole, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités d'investissement notamment dans le domaine des cosmétiques.



De son côté, le doyen de la faculté des lettres et des sciences humaines de Tétouan, Mustapha El Ghachi, a mis l'accent sur le contexte historique de la culture et de l’usage du cannabis au Maroc depuis le XVIe siècle, saluant la réforme législative entreprise, ainsi que l'orientation vers la réglementation de la culture du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, selon une approche globale.



Pour sa part, le chercheur à l’université du Minnesota (États unis), Jaafer El Ouahabi, a abordé les fondements législatifs de la réglementation de l'usage licite du cannabis à des fins médicales, pharmaceutiques et industrielles, à la lumière des avis juridico-religieux.



Il est à noter que le programme de développement de la filière du cannabis licite, lancé par le Maroc à travers la promulgation de la loi 13.21, vise à mettre en place un cadre juridique favorisant le développement des usages médicaux et industriels du cannabis, conformément aux engagements internationaux du Royaume.



Il cherche également à saisir les opportunités offertes par ce marché en attirant des acteurs internationaux, ainsi qu'en soutenant les investissements dans la transformation et la fabrication des produits dérivés du cannabis.

Ce programme vise également à réorienter progressivement la culture du cannabis vers la reconversion des activités légales, durables, productives et génératrices d'emplois, tout en établissant un système strict de suivi et de contrôle.