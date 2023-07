Focus sur la jeunesse comme moteur de changement social

28/07/2023

"Jeunesse et changement social : vers le développement de nouvelles structures d'action" est le thème d'un colloque de deux jours lancé, mercredi, à l'initiative de l'Institut universitaire d'études africaines, euro-méditerranéennes et ibéro-américaines en présence d'experts du Maroc et d'Espagne.



Cette rencontre vise en effet à mener une réflexion autour des politiques publiques qu'entreprennent les pays méditerranéens au service de la jeunesse, et ce en phase avec les agendas des gouvernements qui attachent une grande importance à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes et leur accès au marché d'emploi.



Le président par intérim de l'Université Mohammed V de Rabat, Farid El Bacha, a souligné que cette rencontre réunit des experts du Maroc et de la région de la Catalogne (Espagne) pour engager un débat constructif autour de la jeunesse comme moteur de changement social et s'arrêter sur sa situation et les problèmes auxquels elle est confrontée.



Cette réflexion, a-t-il ajouté, exige d'associer tous les acteurs pédagogiques, économiques et politiques afin d'instaurer une référence en matière de formation, de recherche et d'éducation permettant de surmonter les crises auxquelles font face la jeunesse et la société de manière plus générale.



De par son ouverture, l'Université Mohammed V sera toujours au service de la société via la formation de la jeunesse marocaine et la recherche de solutions permettant de développer de nouvelles structures d'action.



Pour sa part, la présidente du Conseil communal de Rabat, Asmaa Rhlalou, a indiqué que la jeunesse est au cœur de tous les choix stratégiques et orientations du Royaume, soulignant l'attention particulière qu'accorde SM le Roi Mohammed VI à cette frange sociale, ainsi que les politiques gouvernementales et territoriales dédiées à la jeunesse.



Sa Majesté le Roi tient à placer les politiques liées à la jeunesse au cœur du nouveau modèle de développement, a-t-elle soutenu, tout en citant bon nombre de mesures prises par le gouvernement à cet égard.



De son côté, Mohamed Dafir El Kettani, directeur par intérim de l'Institut universitaire d'études africaines, euro-méditerranéennes et ibéro-américaines relevant de l'Université Mohammed V, a souligné l'apport de la jeunesse marocaine en termes d'invention et d'innovation ainsi que son rôle prépondérant dans le changement social.



Il a estimé qu'"il est du devoir des acteurs de motiver et de responsabiliser cette catégorie pour une participation agissante à la vie socio-politique, en tant qu'investissement pour réaliser le changement et bâtir un avenir meilleur".



Le délégué du gouvernement de Catalogne en Afrique du Nord, Ahmed Benallal, a quant à lui considéré que "la reconnaissance de la valeur des jeunes, de leur courage et de leur droit à l'initiative signifie de leur permettre d'exploiter tout leur potentiel et énergie pour réaliser leurs rêves et contribuer au développement d'une société dynamique et harmonieuse".



Cette première journée a été l'occasion de jeter la lumière sur la question du genre, l'éducation, les politiques d'enseignement public, les stratégies institutionnelles contre l'abandon scolaire au Maroc et en Catalogne et l'accès des jeunes au marché d'emploi.