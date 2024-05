Focus sur l’importance du dispositif juridique de la presse dans la consolidation de la profession

06/05/2024

Le Syndicat national de la presse marocaine (SNPM) a organisé, samedi à Tanger, une rencontre sous le thème "Révision du dispositif juridique de la presse et de l'édition, une nécessité pour la consolidation de la profession et des professionnels", en présence de professionnels du secteur de la presse et de l'édition à Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Intervenant à cette occasion, le président du SNPM, Abdelkebir Khchichine, a souligné que cet évènement s'inscrit dans le cadre d’une série de rencontres programmées dans les différentes régions du Royaume pour offrir aux journalistes en exercice un espace d'échange d'idées et de perspectives sur les mécanismes réglementaires et législatifs, visant à renforcer les fondements de la profession journalistique et à consolider les acquis des acteurs du domaine.



A souligner que la clé du développement de la profession et de la création de conditions de travail objectives pour les journalistes réside dans la révision des lois, afin que la législation régissant le secteur soit un pilier supplémentaire pour renforcer la presse, lui permettant d'accompagner les transformations démocratiques et institutionnelles profondes que connaît le Maroc, ainsi que d'accompagner les mutations de la société marocaine, et de relever les défis liés aux évolutions technologiques rapides et aux réseaux sociaux.

Il a également insisté sur la nécessité d'une relation claire, transparente et définie par des dispositions juridiques entre les journalistes et les différents secteurs, afin que les médias puissent remplir leur rôle en tant que véritable partenaire dans le renforcement de la construction démocratique au Maroc, qui s'érige en modèle régional.



M. Khchichnie a, par ailleurs, noté que le développement du travail journalistique ne se limite pas à la réglementation législative et à la mise à jour du cadre juridique, mais nécessite également une amélioration continue de la performance des journalistes, grâce à une formation continue globale en phase avec les transformations et les attentes de la société, ainsi qu'un soutien aux entreprises de presse régionales et nationales.



Pour sa part, le président du Conseil national fédéral du SNPM, Othman Nejjari, a relevé que la modernisation de la profession journalistique nécessite la révision de nombreux articles du dispositif juridique régissant la profession et les mécanismes d'autorégulation professionnelle, ainsi qu'une réflexion profonde sur le volet éthique et la consolidation de la profession contre les mauvaises pratiques, tout en tirant profit des expériences internationales réussies dans ce domaine.



Il a considéré que cette rencontre marque le lancement d'un débat professionnel structuré visant à permettre aux acteurs professionnels régionaux d'exprimer leurs opinions, et de partager leurs expériences et leurs idées pour le développement de la profession, qui contribue à la formation de l'opinion publique et au renforcement de la construction sociale, politique et culturelle.



Les autres interventions ont été axées sur l'importance de lier le soutien financier destiné aux entreprises de presse régionales et nationales à des conditions objectives centrées sur le respect des droits professionnels et sociaux des journalistes, la lutte contre les pratiques "laxistes" dans le secteur, et le renforcement de l'autorégulation professionnelle, à travers une révision des compétences du Conseil national de la presse.