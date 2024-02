Focus à Tanger sur l’accompagnement des start-up industrielles et Deeptech

05/02/2024

Le développement et l’accompagnement des start-up industrielles et Deeptech ont été au centre d’une rencontre tenue, samedi à Tanger, à l'initiative de l’Association marocaine pour le soutien et le développement des initiatives (MASDI).



Organisé en collaboration avec le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CCIS-TTA), le Centre régional d’investissement de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Tamwilcom et Investangier, cet événement s'est articulé autour du thème "Innover, investir, construire un avenir durable."



S’exprimant à cette occasion, le président de la MASDI, Adil Miftah, a fait savoir que cette rencontre se fixe pour objectif de favoriser une synergie au sein de l'écosystème des start-up, rapporte la MAP.



“C’est une occasion pour mettre en lumière les opportunités d'investissement, encourager la création de start-ups durables et responsables et stimuler des discussions sur les tendances émergentes du secteur”, a-t-il expliqué dans une allocution.



S'agissant de l'écosystème des start-ups au Maroc, M. Miftah a évoqué le concept de "disruption" pour décrire des produits et services susceptibles de bouleverser complètement un marché et de mettre en difficulté les start-up mal préparées.



A cet effet, il a plaidé en faveur de la concertation des efforts pour rassembler les jeunes startupers autour d'un mécanisme favorisant le développement et la croissance de leurs produits et services pour atteindre des marchés internationaux.



Il a, à ce titre, salué les initiatives actuelles des différents acteurs visant à promouvoir l'écosystème digital tels que le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, la CCIS-TTA, et Tamwilcom.



“Cette rencontre se distingue pour être la première activité de la MASDI, depuis sa récente création en 2023", a-t-il déclaré, ajoutant que cette association se consacre pleinement à la start-up.



De son côté, le directeur des écosystèmes et de l'entrepreneuriat digital au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Driss Medjaouri, a souligné l'essor actuel de l'écosystème digital au Maroc, notamment avec l'impulsion de la stratégie nationale de transition numérique 2030.

"Cette stratégie vise à positionner le Maroc comme un hub régional en matière de digital et d'innovation", a-t-il précisé dans une déclaration à la presse.



Pour sa part, le premier vice-président de la CCIS-TTA, Al-Hussein Ben Tayeb, a relevé que cette rencontre vise aussi à simplifier les concepts de transition numérique pour les jeunes.

“Des opportunités d’investissement existent dans ce domaine mais pour les saisir, il est nécessaire de mettre en place un meilleur accompagnement, de favoriser le développement du secteur digital et d’encourager les jeunes à y adhérer”, a-t-il affirmé.



Par ailleurs, l'événement a réuni un large public, notamment des investisseurs, des organismes de financement, des entrepreneurs, des professionnels, des représentants ministériels, ainsi que des étudiants et des chercheurs intéressés par le monde de l'entrepreneuriat et de l'innovation.



Créée en 2023, MASDI est une association à but non lucratif qui s'engage à promouvoir le développement des start-up et l'inclusion numérique au Maroc, en offrant des services d'accompagnement et de promotion des start-up.