Focus à Rabat sur la santé mentale et le soutien psychosocial des migrants

16/03/2023

La thématique des droits à la santé mentale, au soutien psychosocial et au vivre-ensemble des migrants a été, mercredi à Rabat, au menu de la deuxième édition de l'école d’hiver régionale de l’Ecole nationale de santé publique (ENSP).



Organisée en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et en coordination avec la Direction de l'Epidémiologie et de lutte contre les maladies, relevant du ministère de la Santé et de la Protection sociale, cette initiative a pour but de renforcer l’accès aux soins et l’accompagnement des populations migrantes dans le cadre de la généralisation de la couverture maladie universelle au niveau de la région MENA.



Tenue du 14 au 16 mars, cette édition entend faire le point sur la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et le soutien psychosocial, la protection sociale, la couverture sanitaire et le principe du vivre-ensemble des migrants.



Un total de 50 participants du Maroc, de la Tunisie, de l’Egypte, de la Libye, du Yémen et du Soudan ont échangé sur les bonnes pratiques en matière de prise en charge des populations migrantes et analysé l’impact de la COVID-19 sur la santé mentale et la santé sexuelle et reproductive des migrants dans la région.



Relevant l'universalité de la question migratoire, le directeur de l’ENSP, Hassan Chrifi, a mis en avant les efforts entrepris par le Maroc dans ce domaine, notamment à travers la stratégie nationale d'immigration et d'asile, qui s'inscrit dans la continuité des mesures structurantes initiées par le Royaume depuis septembre 2013. Et de souligner, dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP, que le ministère de la Santé et de la Protection sociale a élaboré deux plans stratégiques 2017-2021 et 2021-2025 dont le but est d'améliorer l'accessibilité des migrants aux services de soins.



En effet, le ministère a élaboré le Plan stratégique national de santé et immigration (2021-2025), qui est le cadre de référence de tous les acteurs intervenant dans l’amélioration de l'accès des migrants à des services de promotion de la santé et des soins médicaux dans le respect des droits humains et dans des conditions d’égalité et d’équité et ceci avec l’appui de ses partenaires nationaux et internationaux, y compris l’organisation internationale pour les migrations.



Cette école d’hiver est organisée dans le cadre d’un projet de l’OIM visant à inclure les migrants dans le système de santé dans six pays de la région MENA: Maroc, Tunisie, Libye, Egypte, Yémen et le Soudan, a fait savoir Maria Luciana Ceretti, coordinatrice santé et migration à l’OIM-Maroc.



Lors de cet événement, l’accent est mis sur la santé sexuelle et reproductive, la santé mentale et l'accès des migrants à la couverture sanitaire universelle, a-t-elle indiqué au micro de M24, mettant en avant l’importance de ce rendez-vous dans l’échange pratique entre les pays de la région.



Par ailleurs, Mme Ceretti a salué l’engagement et l'intérêt accordé par le gouvernement marocain, notamment le ministère de la Santé et de la Protection sociale à ce type d'événement et à l’ENSP qui a intégré la question de la migration dans son programme d’études.



Les participants des six pays auront ainsi l'occasion de créer un réseau incluant les différents acteurs impliqués dans la santé des migrants dans la région MENA, de formuler des recommandations pour l’intégration des migrants dans la couverture universelle de santé, et, finalement, de capitaliser sur les expériences de tous les pays partenaires du projet pour l'intégration des populations migrantes dans le système de santé.



Cette 2ème édition de l’école d’hiver se déroule en présence d'environ 50 personnes incluant des universitaires et des chercheurs, des étudiants, des acteurs institutionnels, des assistants sociaux, des représentants d'organisations internationales et de la société civile.