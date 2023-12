Focus à Istanbul sur les efforts du Maroc pour promouvoir le commerce électronique

Le Royaume a mis en place un cadre juridique adapté au secteur

08/12/2023



Les efforts du Maroc pour la promotion du secteur du e-commerce ont été mis en avant, lundi à Istanbul, par le directeur général du commerce au ministère de l'Industrie et du Commerce, Abdelouahed Rahal.



Dans une allocution à l'occasion de la 39e session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique (COMCEC), M. Rahal a indiqué que le Maroc s'attèle à mettre en place des conditions favorables au commerce électronique, en tant que levier essentiel pour stimuler la croissance économique et créer des opportunités d'emploi, notamment en facilitant l'accès des PME aux marchés internationaux.



Le Royaume a mis en place un cadre juridique adapté à ce secteur, à travers le Code de commerce et les lois concernant la protection du consommateur, la protection des données personnelles, la sécurité cybernétique et la régulation des transactions électroniques, a relevé M. Rahal lors de cette rencontre organisée sous le thème "Renforcement des capacités du commerce électronique des pays membres de l'OCI".



Ainsi, rapporte la MAP, le Maroc a créé "l'Agence de développement du digital", une institution publique stratégique qui vise à stimuler la transformation numérique au Maroc, ainsi que la "Plateforme nationale pour la digitalisation du commerce", en partenariat avec l'Université Mohammed VI Polytechnique et la Fondation OCP, afin d'accompagner les nouvelles entreprises qui proposent des solutions innovantes dans le domaine du commerce.



Par ailleurs, le responsable a fait savoir que plus de 3.000 petites et moyennes entreprises actives dans le domaine du marketing numérique ont profité de formations, dans le but de s'assurer qu'elles disposent des compétences numériques essentielles pour renforcer leur présence en ligne et améliorer leur compétitivité dans le commerce électronique.



Il a, en outre, mis en lumière les réalisations du secteur du commerce électronique au Maroc, avec un volume de transactions dépassant les 2,1 milliards de dollars américains en 2022 et un taux de croissance annuel dépassant les 30% au cours des cinq dernières années.



D'autre part, M. Rahal a mis l'accent sur l'importance d'accroître la coordination entre les pays membres de l'OCI, dans le but d'atteindre les objectifs de l'organisation, notamment en renforçant les relations économiques et en consolidant les échanges commerciaux bilatéraux, conformément au Plan d'action décennal pour la période 2016-2025.



Il a, à cet égard, souligné que le volet économique et commercial "est considéré comme un aspect important des relations distinguées qu'entretient depuis longtemps le Maroc avec ses frères membres de l'Organisation de la coopération islamique".



Cette 39e session, qui s'est tenue du 2 au 5 décembre, s'est principalement concentrée sur le renforcement du rôle du secteur privé dans la coopération économique, le raffermissement de la coopération financière, le développement des secteurs des transports et des télécommunications, ainsi que la collaboration dans la transition numérique.



Le COMCEC est considéré comme la principale plateforme de coopération économique et commerciale multilatérale dans le monde islamique. Créé à l'occasion de la 3e Conférence islamique au Sommet de la Mecque en 1981, il est devenu opérationnel à la 4e Conférence islamique au Sommet de Casablanca en 1984.