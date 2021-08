Fnideq abrite le 10ème Festival de kick-boxing

La ville de Fnideq a abrité la 10è édition du Festival national de kick-boxing, à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, à l'initiative de l'Association Noujoum Rif. Cette manifestation sportive, organisée sous la supervision de la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et sports assimilés, en partenariat avec la Ligue du Nord, a été couronnée de succès au niveau organisationnel, et ce dans le strict respect des mesures préventives préconisées pour endiguer la propagation de la pandémie de la Covid-19, avec la désinfection de l'arène et de tous les appareils après chaque rencontre. L'événement a également été un réel succès sur le plan technique, puisque les sportifs participants ont signé une belle performance, ce qui a reflété le niveau important que connaît ce genre de sport à l'échelle nationale en général, et à celle locale en particulier. Le président de l'Association Noujoum Rif-Fnideq, Abdelkhalek Amâch, a souligné, à cette occasion, que cet événement annuel, en plus d'être une initiative de la famille sportive de M'diqFnideq pour célébrer la glorieuse Fête du Trône, est une expression des remerciements et de la profonde gratitude des sportifs de la région à S.M le Roi Mohammed VI pour la Haute sollicitude dont le Souverain ne cesse de les entourer. Il a ajouté que cette manifestation est également l'occasion de créer une atmosphère de compétition sportive entre les champions concernés, ainsi qu'une opportunité pour découvrir les jeunes talents émergents, tout en leur permettant d'entrer en contact avec les sportifs professionnels.