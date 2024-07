Fnideq abrite des Journées portes ouvertes sur l'entrepreneuriat

11/07/2024

La Plateforme des jeunes de Fnideq organise, les 10 et 11 juillet à la Maison de la culture, des journées portes ouvertes sur l'entrepreneuriat et l'orientation vers le marché du travail et la formation, au profit des jeunes et femmes porteurs d'idées de projets ou des chercheurs d'opportunités d'emploi ou de formations.



Ces journées, organisées avec le soutien de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) de la préfecture de M'diq-Fnideq, en partenariat avec le bureau régional de l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM) à M'diq-Fnideq, constituent l'occasion de renforcer la communication entre les différents acteurs concernés par l’appui à l’entrepreneuriat et à la création d’opportunités d’emploi au profit des jeunes.



Selon les organisateurs, cet événement constitue également une opportunité pour renforcer la convergence entre les secteurs public et privé et les jeunes chercheurs d'opportunités d'emploi et d'intégration dans l'environnement économique.



Au programme de cet événement figurent l'organisation d'un salon et la mise en place de stands d'exposition pour présenter les services des établissements bancaires et des entreprises, ainsi que des ateliers dédiés à la présentation des méthodes et techniques de réalisation et d'accompagnement des projets.



Ces journées offrent également aux personnes concernées l'occasion de rencontrer des responsables d'entreprises leaders offrant des opportunités d'emploi aux jeunes de la région, en plus d'organiser des ateliers pour présenter les différents services offerts par la plateforme et les composantes de l'écosystème local de l'emploi, ainsi que les différentes formations professionnelles disponibles au niveau provincial.



Cette manifestation intervient dans un contexte marqué par une nouvelle impulsion donnée aux plateformes des jeunes au niveau de la préfecture de M'diq-Fnideq, à travers la nomination de nouveaux prestataires de services qui oeuvrent pour la promotion de la dynamique que connaissent ces structures en matière d'accompagnement des jeunes porteurs d'idées de projets, désireux de se lancer dans l'entrepreneuriat, ainsi que de créer des opportunités d'emploi et de la valeur ajoutée, à travers une adhésion efficace et positive au processus de développement régional.



Dans une déclaration à la MAP, la secrétaire générale adjointe de l'Association régionale de l'UNFM à M'diq-Fnideq, Najlae El Boujdaini, a souligné que ces journées constituent une opportunité dédiée aux jeunes et aux femmes pour prendre connaissance des différents secteurs et institutions présents à la préfecture, relevant qu'il s'agit également d'une occasion pour connaître les perspectives qui leur sont ouvertes par la plateforme des jeunes de Fnideq, en matière de financement de leurs projets, de formation et d'accompagnement.



Elle a noté que l'objectif de l'association est d'accompagner les femmes et les jeunes, que ce soit dans la réalisation ou le développement de leurs idées et projets, ou leur permettre de bénéficier des opportunités d'emploi.



Pour sa part, Fadwa Al Khalfaoui, responsable des ressources humaines dans un établissement hôtelier classés à Tamuda Bay, a souligné que ces journées portes ouvertes constituent pour son institution l'occasion de rencontrer les jeunes, afin de les aider et de leur donner la possibilité d'intégrer le marché du travail.



Il est à noter que les trois plateformes des jeunes situées à Fnideq, M'diq et Martil proposent les services d'accueil, d'écoute et d'orientation des jeunes. Elles constituent également un espace de formation et d'accompagnement dédié aux porteurs de projets.