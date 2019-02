Florentino Pérez : Le Real Madrid compte plus de 600 millions de fans, dont plus de 4 millions de Marocains qui le suivent sur les réseaux sociaux

Le Maroc et l’Espagne sont deux pays voisins dont la proximité va au-delà de l’aspect géographique, a souligné le président du Real Madrid, Florentino Pérez.

"Les relations politiques, économiques et culturelles maroco-espagnoles favorisent non seulement la coopération entre les deux pays, mais ouvrent aussi la voie à de larges perspectives de collaboration et de partenariat entre l’Europe et l’Afrique", a ajouté M. Pérez dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la visite officielle des souverains espagnols au Maroc.

Le président du Real Madrid a mis en exergue, dans le même sens, le rôle du sport, le football en particulier, dans le rapprochement des deux Royaumes et de leurs peuples, relevant que le ballon rond constitue un langage universel à travers lequel les peuples peuvent communiquer sans intermédiaires.

"Le football est un sport qui n’a pas de frontières. Le Real Madrid compte plus de 600 millions de fans à travers le monde, dont plus 4 millions de Marocains qui le suivent sur les réseaux sociaux", a dit M. Pérez.

Les Marocains Madridistas, comme on les appelle en Espagne, tiennent toujours à encourager le Real Madrid dans le Royaume, au Santiago Bernabéu et même dans des stades internationaux, a-t-il poursuivi, estimant qu’ils représentent ainsi un trait d’union entre le Maroc et l’Espagne sur le plan sportif.

Rappelant que le Real Madrid a remporté l’édition 2014 de la Coupe du monde des clubs organisée à Marrakech, M. Pérez s’est félicité du soutien porté à son club par les supporters marocains lors de cette compétition.

M. Pérez a évoqué, dans le même contexte, les projets sociaux et de solidarité menés par la Fondation Real Madrid au Maroc, à travers lesquels des activités sociales et éducatives sont conduites au profit de milliers d’enfants et de jeunes Marocains.

"La Fondation Real Madrid compte six écoles socio-sportives au Maroc, à Tanger, Tétouan, Marrakech, Mohammedia et à Benguerir", a-t-il rappelé, soulignant que ces projets contribuent à l’intégration sociale de plus de 1.400 enfants marocains grâce aux valeurs du sport.

Le président du Real Madrid s’est aussi dit fier d’avoir vu grandir dans le club madrilène un grand joueur comme Achraf Hakimi.

"Achraf est un joueur talentueux qui a fait un Mondial remarquable avec l’Equipe nationale marocaine et a gagné plusieurs titres, dont une Coupe d’Europe des clubs champions avec le Real Madrid. Nous comptons sur lui dans le futur pour continuer à écrire l’histoire de notre club", a-t-il dit.