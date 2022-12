Florent Pagny sur scène après un traitement pour un cancer

18/12/2022

Le chanteur français Florent Pagny, qui avait dû annuler une partie de sa tournée en 2022 à cause d'un cancer au poumon, remontera sur scène pour une série de festivals en 2023, a-t-il annoncé jeudi sur les réseaux sociaux.



Il a rendu publics les noms de douze festivals où il se produira en juin et juillet en France et en Suisse (Sion). D'autres concerts seront annoncés par la suite, est-il précisé dans ce message qui ne donne aucune indication sur l'état de santé du chanteur de 61 ans.



Celui-ci avait annoncé il y a près d'un an qu'il devait annuler la trentaine de concerts restants de sa tournée des 60 ans pour suivre un traitement contre une tumeur cancéreuse au poumon. En mars, il avait participé à un concert de soutien à l'Ukraine.



Juré historique de l'émission de télé-crochet de la chaîne TF1 "The Voice" avec neuf saisons au compteur, Florent Pagny en avait poursuivi les enregistrements pour l'édition qui s'est achevée en mai, mais ne participera par à la douzième saison l'an prochain.

Bouillon de culture

Récital poétique

Un récital poétique en plusieurs langues du monde a été organisé par l’ambassade du Maroc au Chili en hommage à la poétesse, écrivaine et diplomate chilienne Gabriela Mistral, qui avait obtenu le prix Nobel de littérature en 1945.



En organisant cette deuxième édition du récital, en coopération avec le Centre culturel Mohammed VI pour le dialogue des civilisations de Coquimbo (Chili), l’ambassade entend rendre un vibrant hommage au talent poétique exceptionnel de Gabriela Mistral, qui a été la première femme latino-américaine à obtenir un prix Nobel.



La cérémonie a vu défiler une pléiade d’ambassadeurs accrédités au Chili et des personnalités de tous bords qui ont lu des fragments de poèmes en plusieurs langues.

Cette deuxième édition du récital poétique a été marquée par la lecture de poèmes en langues africaines originaires du Mozambique (le changana) et de l’Angola (l'umbundu) en plus des langues indigènes latino-américaines, notamment le nahuatl du Mexique et le rapa nui du Chili.



Des poèmes en arabe, espagnol, allemand, français, chinois, indien, portugais et catalan, entre autres, ont été lus à cette occasion.

Gabriela Mistral, de son vrai nom Lucila Godoy Alcayaga (1889-1957) était une intellectuelle et une pédagogue reconnue pour son talent poétique.

Elle est considérée comme l'une des figures les plus importantes de la littérature chilienne et latino-américaine.