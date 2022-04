Flambée des prix et fuite en avant

05/04/2022

Le gouvernement aurait-il d’ autres priorités que celles du citoyen ?

Mohamed Mellal Il n’y a pas que pour les carburants. Il est trop évident que l’Exécutif esquive les sujets brûlants et évite d’en discuter, comme c’est le cas du dossier des huiles, se soustrayant ainsi à ses responsabilités constitutionnelles

«Selon le statut intérieur de la Chambre des représentants, le gouvernement a le droit de reporter ou d’ajourner la réunion de la Commission censée se tenir lundi. Mais, en tant qu’opposition, nous ne sommes pas satisfaits de ce report. Nous le considérons comme une fuite de son obligation de rendre des comptes devant le Parlement dont l’une de ses prérogatives est de contrôler l’action du gouvernement ». C’est ainsi que Mohamed Mellal (USFP), président de la Commission des infrastructures, de l'énergie, des mines et de l'environnement, a commenté l’ajournement de la réunion de ladite Commission.Cette réunion était censée examiner la question de la flambée des prix des carburants et a été reportée à la demande de Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, en faisant appel à l’article 103 du statut intérieur de ladite Chambre. Selon certaines sources médiatiques, les groupes de la majorité gouvernementale ont déjà tenté de reporter ladite réunion mais ont échoué. La réunion en question était censée connaître la présence des responsables des secteurs des énergies, des hydrocarbures et de l’électricité dont Amina Benkhadra, directrice de l’Office des hydrocarbures et des mines (ONHYM) ainsi qu’Abderrahim El Hafidi, directeur général de l’ONEE. Selon Mohamed Mellal, ce n’est pas la première fois que l’Exécutif agit de la sorte. « Il a déjà demandé le report d’autres rencontres comme ce fut le cas de la réunion censée convoquer le ministre du Transport », nous a-t-il fait savoir. Et d’expliquer : « Nous avons constaté que le gouvernement évite les sujets brûlants et esquive leur discussion au Parlement, comme c’est le cas du dossier des huiles. Bref, nous pensons que l’équipe gouvernementale se soustrait à ses responsabilités constitutionnelles. Et cela n’a qu’une seule lecture, à savoir l’incapacité de l’Exécutif à proposer des solutions et des alternatives même provisoires. Pis, l’Exécutif refuse la main tendue de l’opposition qui, abstraction faite des divergences politiques avec la majorité, cherche en priorité l’intérêt de la patrie et celle de nos concitoyens. Et les alternatives que nous sommes capables de proposer doivent être discutées sous la Coupole et non pas ailleurs ».En fait, nombreux sont les analystes et les économistes qui soutiennent que l’actuel gouvernement ne fournit pas assez d’effort pour faire face à la flambée des prix. La décision d’accorder une compensation au prix du gasoil aux transporteurs professionnels (camions, autocars et taxis) pris récemment par le gouvernement d’Aziz Akhannouch a fait beaucoup jazzer vu son caractère sectoriel et excluant pour les autres usagers des carburants. Alors que sous d’autres cieux, les mesures prises ont été appliquées à tous et sans exception. Tel est le cas de la France qui a été l'un des premiers pays européens à débloquer une aide supplémentaire pour faire face à la flambée des prix des carburants. Le premier ministre français, Jean Castex, a annoncé une remise de 15 centimes par litre qui est déjà entrée en vigueur le 1er avril, a indiqué le site l’Indépendant. Une remise de quelques centimes est également à l'étude en Allemagne qui compte y consacrer 2 milliards par mois. Idem en Irlande où une remise est également à l'étude avec 20 centimes d'aide par litre sur le sans-plomb, 15 centimes sur le diesel et 2 centimes sur le diesel vert. Une aide qui aura cours jusqu'en août 2022, a rapporté la même source.D'autres pays ont fait le choix de baisser les taxes. C'est le cas en Italie où une baisse de 5% de la TVA sur le gaz sera appliquée en plus d'autres aides pour un total de 16 milliards d'euros. Le Portugal ajustera également sa taxe sur les produits pétroliers en fonction de l'évolution des prix. En Pologne, la baisse des taxes est en place depuis début février et elle est la plus spectaculaire. La TVA sur le carburant est en effet passée de 23% à 8% dans un pays où le prix moyen du litre est l'un des plus faibles d'Europe (1,28 euro).En Italie, le ministre de l'Environnement, Roberto Cingolani, va plus loin. Il estime que les augmentations en cours du prix du carburant sont injustifiées et qu’il n'y a aucune raison technique à ces hausses tout en précisant que cette inflation n'est pas liée à la réalité des faits. « C'est une spirale spéculative, sur laquelle peu gagnent. Une arnaque colossale aux frais des entreprises et des citoyens», at-il déclaré à la presse italienne. A noter que des associations de consommateurs ont saisi le tribunal de Rome pour «fraude et agiotage». L'enquête, menée notamment par la police financière et les Douanes, devra également établir si les compagnies pétrolières et les distributeurs ne constituent pas des stocks pour jouer sur l'offre. Faut-il s’attendre à une action pareille au Maroc ? A méditer.