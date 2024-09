Flambée de saveurs de la cuisine marocaine à Buenos Aires

30/09/2024

La présentation d'un livre sur la cuisine marocaine, à l’initiative de l’ambassade du Maroc en Argentine, a donné lieu à une flambée de saveurs et d’odeurs typiques qui ont ébloui le public présent.



"Cuisine marocaine, voyage sensoriel et traditions ancestrales", est l’intitulé du livre qui regroupe les recettes les plus emblématiques de la gastronomie marocaine que l’ambassade du Maroc a sélectionnées pour donner un avant-goût au lecteur argentin et latino-américain en général.



Dans une élégante édition en quadrichromie, le livre met en valeur des recettes marocaines célèbres et un florilège de photos qui dépassent les frontières de la cuisine pour présenter d’autres aspects de la culture marocaine, allant des costumes traditionnels, au spectacle de fantasia, en passant par des monuments célèbres du Royaume.



À cette occasion, l’ambassadeur du Maroc à Buenos Aires, Fares Yassir, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre de “la diplomatie culinaire”, qui permet de jeter la lumière sur une expression culturelle singulière du Royaume, à savoir sa cuisine riche et diversifiée.

Dans la préface du livre, le diplomate marocain a souligné “qu’il n’existe aucun hasard à voir notre gastronomie triompher dans les compétitions internationales, à l’image de la Coupe du monde culinaire organisée à Tunis en 2022”.



Il a ajouté que “penser à la gastronomie marocaine revient à se remémorer ses saveurs, ses couleurs et ses odeurs. Un véritable assaut aux sens avec la plus belle des manières”.

Roberto Frigeiro, directeur des relations institutionnelles au sein du plus grand quotidien argentin “La Nacion”, a partagé son expérience avec un public trié sur le volet, lors de ses 33 voyages qu’il a réalisés au Maroc.



Frigeiro a particulièrement insisté sur l’hospitalité légendaire des Marocains qui s’exprime en grande partie à travers une diversité de plats qui “enchante d’abord les yeux, avant le goût”.

Hernan Rossi, le directeur de la Maison de la province de Santa Fe à Buenos Aires, qui a abrité la présentation du livre, a souligné que cette publication “est beaucoup plus qu’un simple livre. C'est une invitation à visiter le Maroc à travers sa gastronomie millénaire, à goûter à ses saveurs et, je dirai même, à sentir ses odeurs” à travers les pages de cette publication.



A cette occasion, Martin Mazzuca Vidal, l’un des meilleurs chefs cuisiniers de Santa Fe, a exploré les arômes de la cuisine marocaine en fusionnant des mets typiques du centre de l’Argentine avec des saveurs et des ingrédients venus du Maroc.



Par la suite, le public composé d’hommes d’affaires, de responsables politiques, d’une vingtaine d’ambassadeurs et de diplomates et d’hommes des médias, a pu apprécier une multitude de mets marocains dont les effluves épicées emplissait le grand hall de la Maison de Santa Fe, au centre de la capitale argentine.