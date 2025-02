"First Lego League": Immersion dans le monde de l’exploration océanique

04/02/2025

L’Association LOOP For Science & Technology, en partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, a organisé, samedi à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguérir, la compétition First Lego League 2025, un événement dédié à la promotion de l'innovation scientifique et technologique chez les enfants et les jeunes.

Cet événement a rassemblé 42 équipes provenant d'écoles publiques et privées, ainsi que de centres éducatifs des différentes régions du Maroc, qui ont toutes dépassé la compétition qualificative tenue les 18 et 19 janvier.



Cette compétition a donné l'opportunité aux participants de démontrer et célébrer leurs compétences en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) à travers des défis passionnants de robotique.

Cette année, la First Lego League challenge a invité les jeunes explorateurs à plonger dans l'univers fascinant de l'exploration sous-marine avec le thème “Submerged".



Les équipes participantes ont fait preuve, tout au long de la compétition, d'ingéniosité et de créativité pour concevoir, construire et programmer des robots capables de relever les défis liés aux technologies de l'exploration océanique.



Les équipes, dont les projets sont supervisés par un jury d’experts, ont été appelées à se transformer en véritables ingénieurs et suivre le processus de conception technique ("Engineering Design Process") pour imaginer et développer une solution innovante à un problème réel lié à l'exploration océanique.



«Après le tournoi qualificatif qui s’est déroulé à Bouskoura, nous avons eu le plaisir de recevoir aujourd’hui 42 groupes pour choisir les meilleures équipes devant représenter le Maroc au niveau international dans différentes compétitions», a indiqué Leila Berchane, présidente de l’Association LOOP For Science & Technology, précisant que neuf équipes participeront à des tournois internationaux.



«Pour cette édition, nous avons choisi comme thématique l’exploration des océans pour inviter les élèves à identifier les problèmes liés aux océans et proposer des solutions innovantes intégrant la technologie comme la robotique ou l’intelligence artificielle », a ajouté Mme Berchane dans une déclaration à la MAP.



Cet événement s'inscrit pleinement dans la mission de LOOP For Science & Technology d'autonomiser la prochaine génération d'innovateurs marocains grâce à une éducation STEM accessible et engageante.



A travers des programmes tels que "Emporing Girls in Rural Areas through STEM", l'Initiative "Girls in STEM" avec son partenaire APTIV, "Virtual Robotics Exchange" avec son partenaire Robots & More et "DarMakers" avec Dar America Casablanca, LOOP For Science & Technology permet de rendre des compétitions comme la First Lego League challenge accessibles à tous, y compris aux équipes des milieux défavorisés et des zones rurales.