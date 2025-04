Fintech au Maroc, un secteur porteur

La Fintech au Maroc est un secteur porteur qui a un impact sur l'inclusion financière, les investissements et la création d'emplois, affirmé le Directeur exécutif du Morocco Fintech Center (MFC), Mustapa Lahlali.



"L'objectif du Morocco Fintech Center, qui a vu le jour en janvier dernier, est de booster ce secteur et de venir en aide aux jeunes start-ups qui interviennent dans ce domaine très porteur, qui a un impact sur l'inclusion financière, les investissements et la création d'emplois", a dit M. Lahlali dans une interview accordée à la MAP, en marge de Gitex Africa Morocco, tenu du 14 au 16 avril à Marrakech.



Plusieurs études réalisées sur le secteur de la fintech durant les dernières années ont montré qu'il y a encore du chemin à parcourir, a relevé le responsable, notant que par exemple, en Afrique, il existe près de 2.500 fintechs, dont 2% seulement au Maroc.



"Ce chiffre n’est pas cohérent avec l'évolution du secteur financier marocain", a fait remarquer M. Lahlali. Et de soutenir : "Nous allons œuvrer en collaboration avec les différents partenaires pour faire rayonner les fintechs marocaines à l'échelle africain et au-delà".



M. Lahlali a indiqué que la mission principale Morocco Fintech Center est de soutenir les fintechs sur plusieurs volets, notamment réglementaire, entrepreneurial et technologique.



Il a, dans ce sens, mis en exergue les opportunités offertes par le secteur, affirmant que les régulateurs, les banques et les différents intervenants sont ouverts au dialogue.



Ainsi, Lahlali a appelé les jeunes start-uppeurs à être transparents, créatifs et concevoir des solutions user-centric qui tiennent compte de la culture et les habitudes marocaines, estimant que des fois, le blocage est juste psychologique.



Revenant sur l'engouement des jeunes pour se lancer dans le secteur des startups, il a affirmé que le stand du Morocco Fintech Center au Gitex 2025 a reçu des centaines de porteurs de projets venus pour échanger et assister à des sessions organisées en marge de cet événement à haute portée technologique.



Morocco Fintech Center est une association à but non lucratif créée par 15 fondateurs dont le ministère, le régulateur du secteur financier et plusieurs acteurs intervenants dans le secteur de la fintech.