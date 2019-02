Financements record de la BEI en Afrique

La Banque européenne d’investissement (BEI) a approuvé en 2018 des financements records de l’ordre de 3,3 milliards d’euros pour des investissements à l’appui du secteur privé et des infrastructures dans 20 pays africains.

“Il s’agit du plus important volume de prêt consenti par la Banque européenne d’investissement en Afrique depuis le début de ses opérations dans le continent il y a 54 ans”, précise un communiqué de la BEI.

La Banque de l’UE a ainsi accordé en 2018 plus de 1,14 milliard d’euros pour des investissements dans le secteur privé en Afrique, rapporte la MAP. Ces ressources ont notamment permis de financer des projets industriels en Egypte, au Maroc, en Tunisie et au Nigeria, ainsi que de nouveaux prêts aux entreprises par le biais de lignes de crédit accordées à des banques locales en Afrique du Nord, en Afrique de l’Ouest, en Afrique de l’Est et en Afrique australe.

Les fonds de la BEI ont également servi à améliorer, de manière ciblée, l’accès au financement des femmes entrepreneuses en Ethiopie et à appuyer l’octroi de prêts spécifiquement destinés à des investissements liés au climat.

La BEI a, par ailleurs, soutenu des projets dans les domaines de l’énergie solaire, des énergies renouvelables hors réseau et des installations d’interconnexion afin de permettre l’approvisionnement en énergie propre des régions non desservies jusqu’ici.

Elle a, dans ce sens, approuvé le financement de projets qui produiront plus de 1.600 MW d’énergie propre, à savoir des centrales solaires au Maroc, au Kenya et en Zambie, des installations hydroélectriques au Cameroun et des aménagements permettant à quelque 10 millions de ménages et de petites entreprises en Ethiopie, au Kenya, au Nigeria et en Ouganda d’avoir accès à l’énergie solaire hors réseau.

Parmi les investissements financés, la BEI cite notamment le projet “pionnier” du complexe solaire “Noor Midelt” au Maroc, qui combine la technologie solaire à concentration et la technologie photovoltaïque afin d’assurer un approvisionnement en énergie solaire propre même après le coucher du soleil. L’an dernier, la Banque a aussi soutenu des investissements visant à lutter contre la dégradation des sols, à préserver les forêts et à rendre la pêche et l’aquaculture plus durables partout en Afrique. Des financements ont été, par ailleurs, alloués à des projets visant à améliorer l’éducation et la santé en Afrique.

La Banque européenne d’investissement a approuvé plus de 48 milliards d’euros d’investissements sur l’ensemble du continent africain depuis 1965.