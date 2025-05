Finales des Ligues européennes : Des rendez-vous palpitants, les Marocains omniprésents

09/05/2025

Au bout d'une saison saisissante, les Ligues européennes proposent aux plus grands férus du ballon rond des finales, moins "classiques", avec des enjeux si uniques.



Passionnément épris du football international, les supporters marocains auraient déjà un penchant. Si les très convoités Real Madrid et FC Barcelone ont raté le "Final Round" -chacun à sa manière-, les stars marocaines sont au rendez-vous ! Hakimi, Mazraoui et Ezzalzouli marqueront bel et bien de leurs empreintes les finales des trois Ligues européennes.



Auteur d'une saison exceptionnelle, Achraf Hakimi est incontestablement l'un des maillons forts du PSG de Luis Enrique. En effet, le technicien ibérique sait, à bien des égards, qu'il peut toujours compter sur la régularité de son "TGV" pour renverser la vapeur au moment où les adversaires peinent à stopper des Dembélé, Barcola, Kvara ou Doué.



Sa prestation en demi-finale de la Ligue des Champions face à Arsenal d'Arteta, en l'occurrence, et sa finition dans la conclusion lors du deuxième but a été saluée par les observateurs, y compris ceux de l'UEFA qui l'ont désigné "Man of the Match".



"Achraf Hakimi a inspiré Paris face à Arsenal", écrit l'UEFA sur son site officiel.

"Il a réalisé plus de courses à haute intensité que tout autre joueur sur le terrain", a analysé l'observateur de l'instance dirigeante du football européen, Aitor Karanka.

Au four et au moulin, Hakimi a éclaboussé de toute sa classe et de sa perspicacité ce choc qui a opposé les Parisiens aux Gunners.



Porteur du ballon ou non, il a toujours fait parler sa vitesse pour assurer les transitions et créer la supériorité numérique.

En finale, le "Capitano" du Maroc aura certainement un mot à dire face à ses anciens coéquipiers: Les Nerazzurri de Simone Inzaghi.



"Admirablement" polyvalent, Noussair Mazraoui séduit là où il est aligné! Arrière droit ou gauche, défenseur central, milieu récupérateur parfois offensif, le Lion de l'Atlas ne cesse de confirmer sa valeur ajoutée au sein de l'effectif de Rúben Amorim.



A chaque match, il livre des prestations de haut niveau, le plus souvent saluées aussi bien par le public des Red Devils que dans les plateaux d'analyse du Royaume-Uni et ailleurs.

"J’ai déjà joué à quatre postes différents, et peu importe où je peux aider l’équipe, je le ferai. Je donne toujours le meilleur de moi-même à chaque position ", avait tranché l'ex-joueur de l'Ajax Amsterdam.



Pour sa part, Rúben Amorim ne tarit pas d'éloges à l'égard de son joueur "tout-terrain". "C’est un joueur intelligent, essentiel pour notre équipe. Il peut évoluer à différents postes avec la même efficacité", avait affirmé le coach lusitanien.



Devenu, ainsi, un pilier dans les plans de jeu d'Amorim, l'ancien bavarois sera une pièce maîtresse qui permettra à Manchester United de débloquer les situations tactiques variées qui caractérisent les finales de la Ligue Europa.

Abdessamad Ezzalzouli, qui a passé une saison moins étincelante avec le Bétis Séville, a choisi le bon moment pour "matter".



Avantageux à la faveur de leur victoire en match aller contre la Fiorentina en Ligue Conférence, les Andalous se sont compliqués la vie contre une Viola qui a réussi à revenir dans la partie face à son public en effervescence.



Il fallait bien que (r)surgisse un "Ez Abde" des grands soirs pour débloquer une situation qui semblait tourner en faveur des Italiens et propulser "les Béticos" vers leur toute première finale de Coupe d'Europe.



Par Anouar Afajdar (MAP)