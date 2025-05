Finale de la Ligue des champions : Pour Matuidi, "une grande partie du pays" sera derrière le PSG en finale

15/05/2025

"Ils vont avoir toute une ville derrière eux et même, je crois, une grande partie du pays", a déclaré mercredi à l'AFP l'ancien international Blaise Matuidi, convaincu que le Paris SG peut remporter sa première Ligue des champions.



"Pour la ville de Paris, c'est quelque chose d'extraordinaire de vivre cette finale de la Ligue des champions", a estimé Matuidi, en référence au choc du 31 mai prochain à Munich entre le PSG et l'Inter Milan.



Matuidi, champion du monde avec la France en Russie en 2018 et qui a remporté plus de quinze titres avec le PSG entre 2011 et 2017, s'est exprimé à Luque, près d'Asunción au Paraguay, où il participe au 75e Congrès de la Fifa au siège de la Conmebol (Confédération sud-américaine de football).



Les joueurs du PSG "ont démontré dès le début de cette compétition qu'ils ont des chances de la gagner. En tout cas, ils vont avoir toute une ville derrière eux et même, je crois, une grande partie du pays et je pense que ça va fonctionner", a-t-il développé.



L'ancien milieu de terrain infatigable a salué le travail de l'entraîneur du PSG, l'Espagnol Luis Enrique : "Il l'a déjà fait avec Barcelone et l'équipe nationale espagnole, aujourd'hui on le voit avec le PSG. C'est un grand entraîneur, il sait comment construire un groupe".



A propos de l'Inter Milan, il a déclaré qu'il s'agissait d'"un adversaire très fort, une équipe italienne bien organisée qui est aussi capable de marquer beaucoup de buts, comme elle l'a démontré contre Barcelone", et il a ajouté : "Ce sera un grand match de football, espérons avec une victoire de Paris".



Interrogé sur les conséquences du départ de Kylian Mbappé du PSG vers le Real Madrid en 2024, Matuidi a affirmé que "Paris a su se relever de ce grand départ" et a souligné que "Kylian fait aussi de grandes choses à Madrid au niveau individuel".



Il a également évoqué la situation actuelle d'Ousmane Dembélé, l'un des joueurs clés du PSG : "Il fait une saison extraordinaire. Son talent, tout le monde le connaît, mais aujourd'hui il est efficace, c'est ce qui fait la différence", a-t-il souligné.



Arrivé au début de l'ère qatarie du PSG, Matuidi n'a jamais atteint les demi-finales de la Ligue des champions avec Paris, qu'il quitte à l'été 2017 pour rejoindre la Juventus. C'est après son départ, en 2020, que le club atteindra sa première finale de Ligue des champions, perdue contre le Bayern Munich.