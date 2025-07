Finale de la CAN féminine : Le Onze national en quête de sa première étoile africaine

25/07/2025

Le Onze national affrontera, ce samedi à 21 heures au stade olympique de Rabat, son homologue nigérian, et ce pour le compte de la finale de la 13ème édition de la Coupe d’Afrique des nations dont les phases finales se sont tenues au Maroc.



Un match difficile à négocier pour les protégées du coach champion du monde, l’Espagnol Jorge Vida. Après avoir eu à jouer des adversaires dans leurs cordes au cours des précédents tours, cette fois-ci la donne a changé et c’est d’un gros morceau qu’elles ont hérité : le Nigeria qui compte pas moins de neuf titres continentaux, ce qui lui vaudra le statut de favori.



Le costume d’outsider sera donc taillé sur mesure pour les Lionnes de l’Atlas qui ne manquent ni d’envie, ni de détermination pour aller jusqu’au bout et faire mieux que lors de la précédente CAN où elles étaient finalistes, ultime acte qu’elles avaient atteint aux dépens de ce même Nigeria.



Ça ne sera pas une promenade de santé pour la sélection marocaine qui devra composer sans Fatima Tagnaout, blessée, un forfait qui ne devrait pas perturber outre mesure Jorge Vilda qui a plus d’un tour dans son sac pour atteindre le résultat escompté et rééditer l’exploit des U17 sacrés dernièrement à domicile champions d’Afrique.



A noter que la Confédération africaine de football a confié l’arbitrage de cette finale à la Namibienne Antsino Twanyanyukwa qui sera secondée par la Rwandaise Alice Umutesi et la Sénégalaise Tabara Mbodji.



Quant à la VAR, c’est une autre Rwandaise qui sera aux commandes, en l’occurrence Salima assistée par Letticia Viana de l’Eswatini et Diana Chikotesha de la Zambie.

Il convient de signaler en dernier lieu que le match de classement pour la troisième place devait opposer vendredi l’Afrique du Sud au Ghana.



T.R



Divers

EN des locaux



L’équipe nationale des joueurs locaux a effectué jeudi soir, une séance d’entraînement au Complexe Mohammed VI de football, en prévision de sa participation au Championnat d’Afrique des nations (CHAN).

A noter que la sélection nationale devait jouer vendredi son deuxième match amical face au Burkina Faso à huis clos, au stade municipal de Kénitra, le premier duel s’était soldé en faveur des hommes de Tarek Sektioui sur le score de 2-1.