Fin prêt, le stade d'Honneur d'Oujda accueille le derby de l'Oriental

20/02/2019

Après plusieurs mois d'aménagement et de réhabilitation, le stade d'Honneur d'Oujda ouvrira ses portes mercredi pour accueillir le match en retard devant opposer le Mouloudia club d'Oujda (MCO) à la Renaissance sportive de Berkane (RSB), comptant pour la 16è journée du Botola Maroc Telecom Pro1 de football.

D'une capacité d'accueil de 20.000 places, le stade d'Honneur d'Oujda a été doté d'une pelouse en gazon naturel, d'un nouveau système d’éclairage, ainsi que de plusieurs dépendances dont une salle de conférences, une salle des soins, des vestiaires bien aménagés et une zone de presse de 70 places.

Le stade d'Honneur comprend également des loges aménagées en prévision de la technique d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR), qui sera adoptée dès la saison prochaine de la Botola Pro, explique le directeur du stade Abdeslam Talm, à l'occasion d'une visite organisée lundi au stade au profit des joueurs du MCO et des médias, notant qu'une deuxième tranche des travaux prévoit la construction d'une nouvelle clôture avec de nouveaux accès, la mise en place de tourniquets de contrôle et l'installation de caméras de surveillance et d'équipements sonores.

M. Talm a également fait savoir que les travaux de pose des sièges dans les gradins se poursuivent pour accueillir les spectateurs dans de bonnes conditions, saluant par là même les efforts consentis dans ce sens par le ministère de la Jeunesse et des Sports, la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), la wilaya de l'Oriental et le Conseil de la région de l'Oriental.

Les protégés du technicien oujdi Aziz Kerkach ont été contraints de faire de longs et coûteux déplacements à Rabat, Berkane ou Fès pour jouer leurs matchs à domicile, en raison des travaux de rénovation du stade d'Honneur d'Oujda.

Le MCO pointe actuellement à la 9ème position avec 21 points, aux côtés du Difaâ Hassani d'El Jadida, alors que les Berkanis totalisent 24 points (6ème place).

Fondé en 1946, le MCO compte à son actif un titre de champion du Maroc en 1975 et quatre Coupes du Trône : 1957, 1958, 1960 et 1962.