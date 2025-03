Fin de suspension : Paul Pogba revoit la lumière

11/03/2025

Paul Pogba peut à nouveau reprendre la compétition avec la fin mardi de sa suspension de 18 mois pour dopage, le champion du monde 2018 espérant laisser derrière lui trois années cataclysmiques également marquées par les blessures et une affaire de séquestration dont il a été victime.



La longue pénitence de l'international français (91 sélections), l'une des plus grandes stars de la planète football, arrive à son terme et le milieu de terrain va pouvoir tirer un trait sur ce qui s'apparente à une lente descente aux enfers.



Suspendu quatre ans après un contrôle positif aux métabolites non endogènes de la testostérone (DHEA) à l'issue du match Juventus-Udinese le 20 août 2023, Pogba a vu sa sanction ramenée à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport, le TAS estimant que "l'ingestion" de la substance "n'était pas intentionnelle et résultait d'une prise de complément alimentaire prescrite par un médecin en Floride".



Installé à Miami, le natif de Lagny-sur-Marne, à l'est de Paris, est désormais prêt à rebondir, son compte Instagram toujours très suivi (62,7 millions de followers) multiplie les photos d'entraînement intensif, avec quelques clichés de mode, une autre de ses passions. Signe de son retour, au moins médiatiquement, en attendant de pouvoir reprendre le fil de sa prestigieuse carrière.



Son rêve ultime reste la Coupe du monde 2026, mais il faudrait déjà retrouver un club. La Pioche (32 ans le 15 mars), dont le contrat avec la Juventus Turin qui courait jusqu'en 2026 a été résilié en novembre dernier, "s'entraîne à 1000%, il a le moral, il a reçu de nombreuses propositions", assure un membre de son entourage. Il est aussi régulièrement en contact avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, "un de ses conseillers pour les décisions sportives", selon un de ses proches.



Mais qui pourrait être intéressé par un joueur dont le dernier match remonte au 3 septembre 2023 avec la Juve?



Lors d'une de ses rares prises de paroles publiques, sur la chaîne Twitch d'AmineMaTue en janvier, il a expliqué avoir reçu "des propositions, des trucs pas très intéressants", comme "aller jouer en Russie, mais ce n'est pas l'objectif".

Un contrat, a-t-il admis, "ça ne dépend pas de moi, mais de plein d'autres choses".



L'Inter Miami de David Beckham pourrait être une solution. Pogba vit dans la métropole floridienne où il s'est acheté une maison, il était en tribunes pour le premier match des Rose cette saison en MLS, contre New York City (2-2), le 23 février, et il peaufine sa condition physique avec le préparateur physique de Lionel Messi, la star de l'équipe.



L'Olympique de Marseille aussi l'a sondé, le directeur du football Medhi Benatia a joué avec lui à la Juventus. Mais l'OM n'a pas voulu prendre le risque d'enrôler un joueur dont la forme physique est entourée de trop nombreuses interrogations.

Le moral semble en tout cas au plus haut, Pogba ayant toujours maintenu sa force de caractère légendaire même au plus fort des tempêtes.



"J'ai eu une année difficile, alors j'ai cette rage, cette envie de jouer au football et d'en profiter jusqu'à la fin de ma carrière", disait-il sur la chaîne Al Jazeera, juste avant son contrôle positif.



Durement touché également par l'affaire de séquestration dont il a été victime en 2022, il peut aussi maintenant essayer d'oublier cet épisode sordide avec la fin du procès de ses agresseurs fin 2024, son frère Mathias et cinq de ses amis d'enfance ayant été condamnés à des peines allant jusqu'à huit ans de prison.



"Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l'occasion pour tout le monde de se concentrer sur l'avenir. Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel", avait-il écrit à l'AFP après le verdict.



"Qu'il puisse retrouver le plaisir de jouer sur un terrain, c'est tout le mal que je lui souhaite parce que humainement c'est vraiment quelqu'un de bien", a déclaré Didier Deschamps en 2024.



Ligue des champions



Ci-dessous le programme des matches, prévus ce soir, comptant pour les huitièmes de finale retour de la Ligue des champions :



Mercredi

17h45

Lille-Dortmund

20h00

Arsenal-PSV

Aston Villa-Club Brugge

Atletico Madrid-Real Madrid.