Fin de saison pour Soufiane Boufal

28/04/2022

L'international marocain Soufiane Boufal sera indisponible jusqu'à la fin de la saison, suite à une blessure à la cuisse qui nécessite une intervention chirurgicale, a annoncé mardi son club d'Angers. Touché à la cuisse gauche mercredi lors de la rencontre de la 33e journée de Ligue 1 entre Angers et le Paris SG, le joueur de 28 ans avait été contraint à quitter la pelouse dès la 14e minute. “Les examens complémentaires et les expertises de la lésion subie par Sofiane Boufal lors de la rencontre Angers SCO–PSG, ont révélé la véritable nature de la blessure de l’international marocain”, indique le club français dans un communiqué. “Le joueur sera opéré dès demain matin. Cette intervention le tiendra éloigné des terrains au moins jusqu’à la fin du championnat”, précise la même source. Ainsi, Angers, 14e du classement de Ligue 1, va être privé de son meilleur joueur dans sa course au maintien. Les joueurs de Gérald Baticle ont encore quatre rencontres à disputer. Ils se déplaceront à Monaco, recevront Bordeaux, iront à Metz et termineront par la réception de Montpellier.