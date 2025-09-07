Filière phoénicicole: la récolte débute à Tafilalet sous de bons auspices

07/09/2025

Harnais bien attaché, cisaille et faucille en main, Mustapha Sadiki grimpe le tronc rugueux d’un palmier-dattier pour exécuter avec tant d’expérience et de prudence cette opération ancestrale de récolte manuelle des dattes.



En effet, les agriculteurs de la région de Tafilalet procèdent en cette période de l’année, à la récolte des palmiers-dattiers (Phoenix dactylifera), ce cultivar qui pourrait donner à l’âge adulte plus de 100 kg de dattes.



A Erfoud (province d’Errachidia), les palmiers-dattiers qui bordent la vallée de Ziz affichent des rendements qui s’annoncent importants donnant espoir à Mustapha comme à plusieurs autres agriculteurs de la région d’une récolte bien plus élevée par rapport à la saison écoulée.



" Nous comptons sur les chaleurs de l'été pour que les précieux fruits atteignent leur maturité ", confie Mustapha à la MAP, ajoutant que les pluies salvatrices qui se sont abattues sur la région durant l’année précédente ont apporté du baume au cœur des agriculteurs en particulier.



"Au cours des prochains jours, l’activité de cueillette prendra progressivement de l’ampleur au fur et à mesure que les fruits mûrissent et leur couleur passe du vert au jaune doré ou au rouge foncé et au brun clair", détaille ce quinquagénaire qui assurent que l’escalade des palmiers demeure une tache laborieuse qui requière tant de vigilance et d’expérience afin d’assurer sa propre sécurité et de maintenir les régimes de dattes en bon état.



La récolte de ce fruit hautement nutritif ne fait que commencer, que les souks approvisionnés en grandes quantités, sont pris d’assaut par des clients et des revendeurs en quête des meilleurs rapports qualité/prix.



" Mejhoul, Feggous, Tarzaoua, Bouslikhen, Ici on trouve toutes les variétés phœnicicoles ", assure Belhachmi, un vendeur au célèbre marché des dattes d’Erfoud.



" A l’heure qui l’est, les prix sont abordables, le Mejhoul oscille entre 40 à 90 dirhams le kilo, alors que le Feggous se vend au prix de 20 à 40 dirhams/kilo ", fait savoir M. Belhachmi.



Au marché des dattes d’Erfoud, l’on peut côtoyer des visiteurs venus des quatre coins du Maroc mais aussi d’ailleurs. Rebecca, une touriste venue du Pays de Galles dans le cadre d'un voyage organisé pour explorer les merveilles du Royaume indique avoir hautement apprécié cette balade au cœur du marché des dattes d’Erfoud.



" Tout est incroyable au Maroc! les paysages naturels, l’hospitalité des gens, l’effervescence et l’animation des marchés", résume Rebecca, qui a eu l'opportunité d’avoir une idée sur les différentes variétés phoénicicoles présentées au marché.



En fait, la saison des dattes est une activité prospère dans la région Drâa-Tafilalet, premier producteur national de dattes, représentant près de 90% de la production totale du pays à la faveur des conditions édapho-climatiques qui prévalent dans la région et de ses vastes palmeraies.



A Tafilalet, la phoéniciculture génère des centaines de milliers de jours de travail en particulier lors de la saison de la récolte, outre les autres activités connexes à la phoéniciculture à savoir le transport, la logistique, le conditionnement ou encore la vente.



Selon les chiffres du ministère de l’Agriculture, la production nationale des dattes a atteint 103.000 tonnes au titre de la campagne agricole 2024-2025, soit une légère baisse en comparaison avec les années précédentes. Les professionnels tablent sur une production exceptionnelle durant la saison 2025-2026 en raison des conditions climatiques très favorables qui ont prévalu lors des principales étapes de développement de ce fruit.



A rappeler que la stratégie Génération Green 2020-2030, prévoit la plantation de 5 millions de palmiers d’ici 2030, pour atteindre une production annuelle de 300.000 tonnes.