Figeac Aéro inaugure sa nouvelle unité de production à Casablanca

21/02/2024

Figeac Aéro, l’un des principaux sous-traitants européens du secteur aéronautique, a inauguré, vendredi à Casablanca, sa nouvelle unité de production, dédiée à la production d’une pièce maîtresse de la nacelle du moteur LEAP-1A.



Inaugurée en présence du ministre de l'Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, cette nouvelle unité de production s’étend sur une superficie de 4.000 m², avec un investissement de 140 millions de dirhams et permet l’usinage de pièces complexes de grande dimension, grâce aux dernières technologies industrielles installées et au savoir-faire du Groupe.



Fruit d’une étroite coopération entre les équipes françaises et marocaines du Groupe et les équipes de Safran Nacelles, ce nouveau site est dédié à la production de pièces à forte valeur ajoutée pour la nacelle de l’Airbus A320neo équipé de moteurs LEAP-1A, un programme à fort potentiel de croissance, rapporte la MAP.



En cohérence avec son engagement envers la réduction de son empreinte carbone, Figeac Aéro a adopté une approche d'écoconception pour son site, permettant d'économiser plus de 700 tonnes de CO2 par an par rapport à un site standard.



S’exprimant à cette occasion, M.Mezzour a affirmé que ce projet s'inscrit dans une vision ambitieuse, conforme aux directives Royales, visant à propulser le Maroc vers une nouvelle ère aéronautique.



Cette inauguration symbolise ainsi un pas décisif vers la concrétisation de ces ambitions, tout en renforçant les liens de partenariat entre Safran et Figeac Aéro dans le domaine de l'aviation, a noté M.Mezzour, ajoutant que c’est la première fois qu’un projet industriel est préfinancé par un client, ce qui témoigne de l’engagement de Safran et de l’expertise de Figeac Aéro.



Pour sa part, le président directeur général de Figeac Aéro, Jean-Claude Maillard, a relevé que "ce succès n'aurait pas été possible sans la confiance, le courage et la coopération de tous nos partenaires".

"La pandémie a mis à rude épreuve la chaîne d'approvisionnement, soulignant l'importance cruciale du soutien financier des banques pour le développement de la chaîne de valeur aéronautique", a-t-il soutenu.



"Nous aspirons à des moteurs eco-friendly et envisageons la fabrication de pièces entièrement localisées, ainsi que leur assemblage sur site chez nos clients. Les modèles de pièces qui seront conçus au sein de cette nouvelle unité de production dans l’objectif de réduire l’empreinte carbone, représentent l’engagement envers un avenir plus durable pour la planète", a-t-il déclaré.



De son côté, le président du Groupement des industries marocaines aéronautiques et Spatiales (GIMAS), Said Benhajjou, a souligné que "ce projet marque une nouvelle ère pour l'industrie aéronautique au Maroc, car il permet la production de pièces encore plus sensibles et complexes, qui sont essentielles pour soutenir l'un des éléments clés d'un avion, à savoir le moteur".



Le Groupe Figeac Aéro est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles.