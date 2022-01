Fierté légitime quant à la contribution des Usfpéistes, direction et base, à la renaissance ittihadie traduite par une expansion organisationnelle et un succès électoral

27/01/2022

Rejet des attaques et des campagnes systématiques visant le Parti, son Premier secrétaire, ses dirigeants, ses élus et ses militants

Al ’issue de la conférence de presse organisée mardi 25 janvier à Rabat, par les membres du Bureau politique de l’Union socialiste des forces populaires, El Mehdi Mezouari a donné lecture d’un communiqué émis par cette instance, dont voici le texte intégral :



L’analyse posée et réaliste de la situation organisationnelle de l’Union socialiste des forces populaires au cours de la période séparant l’étape du 10ème Congrès du parti et le 11ème Congrès qui se tiendra dans quelques jours et le passage en revue des enjeux politiques, posés devant l’USFP et l’ensemble du courant progressiste, consécutifs des derniers résultats électoraux qui ont amené le Bureau politique à conclure ce qui suit :



I- La mise en exergue des développements organisationnels qui se sont succédés depuis la prise en charge de la responsabilité du Premier secrétariat du parti par Driss Lachguar, période caractérisée par l’élargissement organisationnel, l’ouverture de nouvelles sections, l’activation des mécanismes de la réconciliation interne, le lancement de nouvelles dynamiques dans les diverses instances du parti et les organisations parallèles.

II-La fierté de la contribution de l’ensemble des militantes et militants du parti, direction et base confondues, tout au long des cinq dernières années dans la renaissance ittihadie qui s’est traduite par une expansion organisationnelle et un succès électoral. De ce fait, nous estimons que l’activation du principe de lier la responsabilité à la reddition des comptes suppose déontologiquement que la candidature à la qualité de membre de toute instance du parti doit être tributaire du respect du parti, de ses institutions, de ses militantes et militants mais aussi essentiellement de l’activation de la responsabilité de membre du parti qui exige le déploiement à l’intérieur des institutions et instances du parti car il n’existe pas de droits, dans n’importe quel domaine, qui soient indépendants de l’acquittement des obligations.

III- Le rejet de toutes les attaques et campagnes systématiques visant le parti, son premier secrétaire, ses dirigeants, ses élus et ses militants et ce sont bien des attaques qui ont commencé avant les élections dans l’objectif de l’affaiblissement du parti et ont connu une recrudescence à l’occasion de l’approche de la tenue du 11ème Congrès du parti. Nous estimons que doit régner le respect de toutes les opinions et positions sur toutes les relations ittihadies intrinsèques mais nos considérons également que la pratique de la critique et de la différence doit s’exercer à l’intérieur de l’institution du parti et que la décision finale revient aux Ittihadies et Ittihadis du fond de leurs institutions. De ce fait et eu égard à la grande œuvre réalisée par l’actuelle direction de l’USFP, en vue de préserver tous ces acquis organisationnels et politiques et de les cumuler, les membres du Bureau politique estiment que le prochain Congrès devrait être une étape en faveur de la capitalisation, le cumul de ces acquis et l’amorce de l’action d’œuvrer à les développer en vue de consacrer la position que mérite notre parti et que nous ambitionnons, à même d’occuper une position prédominante lors des futures échéances électorales et considèrent, là-dessus, que tous les appels à la rupture avec tout ce qui a été réalisé manquent de discernement et se présente en porte à faux, dans ce contexte, avec l’intérêt de l’’USFP. En outre, les membres du Bureau politique de l’USFP estiment que les enjeux auxquels fait face le parti consistent à faire que le mécanisme partisan soit interdépendant de la continuité sur la base l’accumulation positive et non sur les ruptures organisationnelles, politiques et conceptuelles improductives. Là-dessus, s’appuyant surtout ce qu’ont vécu les membres du Bureau politique au courant de la gestion du parti sous la direction du Premier secrétaire, Driss Lachguar, notamment lors des étapes critiques et déterminantes dont on peut citer, entre autres :



1/ La période consécutive aux résultats des élections de 2016 qui a généré le recul du poids représentatif du parti au sein de l’institution parlementaire et les institutions représentatives ce qui a eu des répercussions négatives sur la situation organisationnelle qui connu plusieurs retraits et gels volontaires de l’adhésion.

2/ La période de la pandémie, particulièrement des débuts de l’application des dispositions du décret loi qui a instauré l’état des urgences sanitaires et qui nécessitait une réaction organisationnelle à une situation imprévue.

3/ Les échéances électorales qui ont été précédées par une attaque systématique contre le parti, sa direction et ses candidats à laquelle ont adhéré mêmes d’anciens membres du parti allant jusqu’à prédire la fin ultime du parti. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été réalisé à tous les niveaux, organisationnel, politique, électoral et plaidoyer en étroite interaction avec l’avènement de rapports intrinsèques entre les membres des différentes structure du parti de même qu’entre ces mêmes membres et la personne du Premier secrétaire, rapports fondés sur le respect mutuel, la fluidité de la communication, l’humilité, la gestion de la divergence dans le sens de tout ce qui peut être productif, cela a engendré une sorte de dynamique à travers toutes les sections, structures et instances du parti, dynamique qui s’est illustrée parla progression électorale à un taux de 70%.

Ainsi, eu égard à toutes ces données, les membres du Bureau politique demeurent attachés à la capitalisation des acquis réalisés sous la direction du Premier secrétaire, Driss Lachguar de concert avec le Bureau politique en matière de prise de décision et d’application, de même qu’ils considèrent que la direction présentera son bilan devant le Congrès et le soumettra à la critique et au jugement lors de ces assises.

Par ailleurs, la déontologie de la responsabilité nous exige de nous imprégner de l’esprit collectif en vue de soutenir cette étape et plaider en faveur de son bilan dans le sens de favoriser politiquement la présentation du candidat à la prochaine direction à même de répondre à l’appel insistant interne exprimé par les institutions du parti, ses militantes et militants, valorisant tout ce qui a été édifié organisationnellement et politiquement et qui réitèrent que la manifestation effective en serait que Driss Lachguar soit favorable à la demande des structures et des militantes et militants, dont nous faisons partie, en présentant sa candidature à nouveau à la charge de la responsabilité afin de guider cette ambition collective.