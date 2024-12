Feuille de route pour le développement de chaînes de valeur

18/12/2024

Des représentants de la Zambie, du Maroc et de la République démocratique du Congo (RDC) se sont accordés, lors d’une réunion de haut niveau à Lusaka, sur les grandes lignes d’une feuille de route conjointe pour le développement de chaînes de valeur regroupant les trois pays, apprend-on lundi auprès de la Commission économique pour l’Afrique (CEA).



Les représentants de ces pays s’étaient réunis, la semaine dernière dans la capitale de la Zambie, à l’occasion du Dialogue politique de haut niveau sur le développement des chaînes de valeur régionales de l'automobile et de la mobilité électrique, organisé conjointement par les Bureaux de la CEA en Afrique du Nord et en Afrique Australe.



De hauts responsables et représentants du secteur privé du Botswana, du Lesotho, du Malawi, de la Namibie et du Zimbabwe, qui participaient également au Dialogue de haut niveau, ont identifié des opportunités de développer la production de composants automobiles, dans le cadre de leurs capacités existantes, et de renforcer leur présence dans les chaînes de valeur régionales de l’automobile.



A l’issue des travaux, les participants se sont accordés sur la nécessité d’intégrer le cadre de partenariat du projet dans les politiques publiques nationales et plans sectoriels de leurs pays respectifs, en vue d’en assurer l’alignement avec les priorités de développement nationales. Ils ont, par ailleurs, recommandé la signature d’un Mémorandum d’accord en 2025 et l’inclusion du Maroc dans la Zone économique spéciale Zambie-RDC.



La CEA accompagnera ces interventions, à travers la finalisation de la feuille de route, du plan de mise en œuvre et du cadre de partenariat, en vue de les soumettre aux pays membres pour validation, précise-t-on de même source. Elle se chargera également de la production d’études stratégiques, de la facilitation des échanges entre les différentes parties prenantes concernées et du soutien au renforcement des capacités des PME dans le secteur automobile.



Organisé à la suite d’un atelier de trois jours sous le thème «Développement de la chaîne de valeur régionale de la mobilité électrique (RDC - Maroc - Zambie)», le Dialogue politique de haut niveau a réuni des représentants des gouvernements, du secteur privé, des experts et des représentants d’organisations de développement de huit pays.



La rencontre avait pour objectif d’étudier les priorités stratégiques pour le développement des chaînes de valeur régionales (CVR) dans les secteurs de l’automobile et de la mobilité électrique (e-mobilité), d’évaluer le potentiel en matière de partenariats et d’affiner les cadres réglementaires pour créer un environnement favorable à leur développement.