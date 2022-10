Feu vert pour la 33ème édition du Marathon international de Marrakech

07/10/2022

Plus de 14.000 coureurs attendus à cet événement

L’Association Le Grand Atlas (AGA), organisera le 29 janvier prochain, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 33ème édition du Marathon et semi-marathon international de Marrakech (MIM), en collaboration avec le ministère de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, la Fédération Royale marocaine d’athlétisme et les autorités locales de la ville ocre.



Mohamed Knidiri, président de l’Association Le Grand Atlas et Directeur du Marathon, a fait savoir que «cette 33ème édition sera sans précédent et une étape historique dans les annales de cet évènement sportif qui retrouvera ses droits après la crise du Covid ».



Le Comité d’organisation compte sur un plan d’action précis pour cette édition au calibre international qui caresse déjà l’espoir de battre tous les records.



« L’objectif est aussi de valoriser les différents secteurs du tourisme, de l’artisanat et de la culture du Royaume en général et de la ville ocre en particulier qui offre aux visiteurs et aux participants l’enchantement non seulement pour ses différents sites et paysages historiques, mais aussi pour les innombrables possibilités de consommation touristique », a indiqué le professeur Mohamed Knidri.



Aujourd’hui, le MIM est un rendez-vous pratiquement incontournable pour les amateurs de Running. Les innombrables fans de ce marathon, dont le succès est devenu international, sont toujours en quête d’émotions et cherchent surtout le dépaysement, l’animation et l’émerveillement. C’est aussi l’occasion d’allier tourisme et villégiature aussi bien pour les visiteurs étrangers que les autochtones.



Les compétitions du MIM sont organisées dans un cadre festif et populaire qui attire des milliers de coureurs et de spectateurs venus des quatre coins du globe. Le comité d’organisation reçoit déjà des demandes d’inscription, ce qui augure d’une édition qui ne manquera certainement pas d’être couronnée d’un plein succès comme à l’accoutumée.



Z.J.W