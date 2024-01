Feu Hassan Mégri célébré au Forum international de luth à Fujairah

07/01/2024

La deuxième édition du Forum international de luth de Fujairah célébrera l'artiste marocain feu Hassan Mégri, ont annoncé les organisateurs.



Cette édition du Forum, qui démarre mardi, sera l'occasion de rendre hommage à l'un des piliers de la musique marocaine moderne, qui fut interprète et compositeur au sein du groupe "Les frères Mégri," a-t-on indiqué de même source, rappelant que le groupe était l'un des plus célèbres dans les années 60 et 70, en particulier sur les scènes musicales marocaine, arabe et européenne.



Organisé par l'Académie Fujairah des beaux arts, ce Forum de trois jours sera l'occasion pour le public de rencontrer une pléiade de musiciens arabes, notamment du Maroc, des Emirats Arabes Unis, de Jordanie, de Tunisie, d'Irak et du Soudan.

Le Royaume sera représenté à cet événement par les artistes Driss El Maloumi, Younes Fakhar, et Nasr Mégri.



Dans une déclaration à la presse, le directeur général de l'Académie Fujairah des beaux arts, Ali Obaid Rashid Al Hafiti, a fait savoir que ce forum sera marqué par la remise du Prix Ziryab des virtuoses pour la première fois en dehors du Royaume du Maroc, qui sera attribué lors de cette édition au musicien irakien Khaled Mohamed Ali.