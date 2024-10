Festival national du film de Tanger: Hommage aux acteurs Safia Ziani et Mohamed Choubi

16/10/2024

Un hommage sera rendu aux comédiens Safia Ziani et Mohamed Choubi, dans le cadre de la 24ème édition du Festival national du film de Tanger, organisée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du 18 au 26 octobre.



Safia Ziani, pionnière de la scène comique au Maroc, s’est illustrée par une carrière riche dans les domaines du théâtre et du cinéma, souligne un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant qu’elle a marqué le cinéma national par sa participation à plusieurs films de Jilali Ferhati, ainsi qu’à des productions étrangères.



Mohamed Choubi, passionné d’art et de littérature, est diplômé de la première promotion de l’Institut supérieur d’art dramatique et d’animation culturelle de Rabat en 1990, indique la même source, relevant qu’il figure parmi les acteurs marocains les plus prolifiques, avec plus de trente œuvres cinématographiques à son actif et une carrière artistique qui s’étend sur plus de trois décennies.



Ces hommages témoignent de la reconnaissance du Festival pour leur contribution exceptionnelle au paysage cinématographique, artistique et culturel marocain, conclut le CCM.

Bouillon de culture

Court métrage



Les films marocains "65 jours" d'Anas Hatam et "L'addition" de Hamza Dakkoun et Hamza El Maazi sont en lice pour la 7ème édition du Festival du court métrage de la ville du Kef, en Tunisie, qui se tiendra du 15 au 19 octobre.

Les deux œuvres cinématographiques marocaines figurent dans la catégorie "Autres visions" du festival qui réunit 38 films, abordant des thématiques aussi variées que l'écologie, la femme et la liberté.

Cette manifestation connaîtra, également, la participation de courts métrages de Tunisie, d'Algérie, de Mauritanie, d'Egypte, de Syrie, du Liban, du Mali, du Sénégal, de Guinée, du Bénin, du Rwanda, de Somalie, du Ghana, du Cameroun et du Burkina Faso.

Ainsi, quinze films prennent part à la catégorie des films de fiction, neuf à la catégorie des documentaires, huit à la catégorie des films scolaires, ainsi que sept à la catégorie "Autres visions".

Au programme de cet événement artistique figurent des ateliers de formation sur la réalisation de capsules vidéo de sensibilisation, une initiation à la réalisation cinématographique et le dessin numérique, en plus de panels de discussion sur l'héritage palestinien ou encore le rôle des courts métrages dans l'expression des préoccupations des populations.