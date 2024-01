Festival national de la culture amazighe à Aït Ourir

12/01/2024

"La culture amazighe: identité et civilisation" est le thème de la première édition du Festival national de la culture amazighe qui se tiendra, du 12 au 14 janvier à Aït Ourir, dans la province d'Al Haouz, ont annoncé les organisateurs.



Initiée par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), en collaboration avec la préfecture de la province d'Al Haouz, le Conseil provincial et le Conseil communal d'Aït Ourir, cette manifestation vient consacrer les grandes orientations du ministère visant à préserver et à valoriser le patrimoine artistique national authentique, avec ses différents affluents culturels, dont celui amazigh.



A travers ce festival, le ministère ambitionne ainsi d'asseoir les bases d'une action culturelle efficace et productive à même de contribuer à la préservation du patrimoine national et de prospecter des perspectives prometteuses, fondées sur le droit culturel et le développement local inclusif, indique un communiqué de la direction régionale de la culture Marrakech-Safi.



Cette première édition, qui verra la participation de 19 troupes artistiques représentant les divers arts traditionnels amazighs aux niveaux local et national, sera marquée par des soirées artistiques animées par plusieurs stars de la chanson amazighe à l'instar de Aicha Tachinwit, Mustapha Oumguil, Rabah Mariwari et Hamid El Marrakchi, précise la même source.



Elle sera aussi marquée par un hommage qui sera rendu à l'artiste amazighe Aicha Babaj, originaire de la ville d'Aït Ourir, en reconnaissance de ses efforts et de sa contribution remarquable à la préservation et à la pérennisation du patrimoine artistique amazigh.



Au menu figure aussi une conférence débat dédiée à la mise en relief des spécificités de la culture amazighe et des perspectives d'investissement de ses potentialités dans le développement durable d'Ait Ourir, avec la participation d'un parterre de chercheurs et de spécialistes. Le programme de cette première édition prévoit, en outre, des expositions d'arts plastiques, d'habits traditionnels et du livre amazigh, relève le communiqué.

Bouillon de culture

Publication



La Maison d'édition "Dar Al Hikma" a publié, en 2023, un total de 49 œuvres de genres littéraires variés. Parmi les titres figurent "Histoires pour enfants au Maroc" (Kissas al atfal bil maghrib) de feu Mohamed Ankar, "Plus tendre qu'une étreinte" (Arak min Inak) du poète Saïd Kobrite et "Les Ottomans" (Al Otmanioun) d'Abderrahim Benhadda.



Projection



L'Institut français de Tétouan organise, le 19 janvier, la projection du long-métrage "Augure" du réalisateur belge Baloji, avec le soutien de la Délégation générale Wallonie Bruxelles au Maroc. Tourné à Kinshasa et Lubumbashi en République Démocratique du Congo, "Augure" est le premier long-métrage fiction belgo-congolais à être sélectionné au Festival de Cannes dans la prestigieuse section "Un Certain Regard", où il a remporté le Prix Nouvelle Voix.



Exposition



La galerie d'art contemporain Mohamed Drissi de Tanger accueille jusqu’au 27 janvier, une exposition de l'artiste-peintre Zhor El Hichou, intitulée "Valeurs naufragées". Cette exposition se veut un appel à un éveil relatif à la sauvegarde des grandes valeurs, notamment en période de remous planétaires dus aux foyers de tension dans le monde et autres menaces qui pèsent sur le globe