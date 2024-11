Festival international du film du Caire: Mohamed Khouyi remporte le prix du meilleur acteur

25/11/2024

Le comédien Mohamed Khouyi a remporté, vendredi, le prix du meilleur acteur pour son rôle dans le long-métrage "Marja Zarqa" (lagune bleue) du réalisateur Daoud Oulad Al-Sayed, en lice dans la compétition "Horizons du cinéma arabe" tenue dans le cadre de la 45è édition du Festival international du film du Caire.



A cette occasion, le producteur télévisuel et cinématographique marocain, Abdessalam El Meftahi, qui a reçu le prix au nom de l'acteur, s'est félicité pour cette distinction qui "signifiera beaucoup pour Mohamed Khouyi, l'un des plus grands comédiens du Maroc".



Le film "Marja Zarqa" (lagune bleue) raconte l'histoire de Youssef (12 ans) orphelin et aveugle, qui vit avec son grand-père dans un village reculé dans le désert. Un jour, son grand-père lui offre un appareil photo et Youssef commence à filmer tout ce qui l'entoure jusqu’à l'arrivée de ce voyage vers la lagune bleue dans le désert !



En plus de Mohamed Khouyi, le film, d'une durée de 85 minutes, met en scène une pléiade d’acteurs marocains, dont Hasna Tamtaoui, Youssef Kadir, Azelarab Kaghat et Abdelhak Saleh.



Le cinéma marocain a marqué cette édition du festival par une forte présence dans plusieurs sections et programmes, avec la participation du film "Radia" de la réalisatrice Khaoula Assebab Benomar dans la compétition de la "Semaine de la critique internationale", qui compte l’actrice marocaine Nisrine Radi parmi son jury. Le film marocain "Ana Machi Ana" du réalisateur Hicham El Jabbari a été, de son côté, projeté dans le programme des projections spéciales.



En marge du festival, la 10e édition du forum cinématographique du Caire a eu lieu avec la participation du film marocain "Al-Matroud Min Rahmat Allah", du réalisateur Hicham Al-Assri. Le grand vainqueur de cette 45ème édition a été le long métrage "Ce nouvel an qui n'est jamais arrivé", du réalisateur roumain Bogdan Mureşanu, qui a remporté la Pyramide d'Or pour le meilleur film.



Cette nouvelle édition du festival, l'un des plus prestigieux festivals arabes et africains, a connu la projection de 194 films provenant de 72 pays.