Festival international du court métrage de Souss à Aït Melloul

22/04/2025

La 17ème édition Festival international du court métrage de Souss aura lieu du 3 au 7 mai prochain dans la ville d'Aït Melloul.



Placée sous le thème "Cinéma et enjeux familiaux", cette édition mettra l'accent sur le rôle central de la famille dans la construction sociale, indique un communiqué des organisateurs, notant que le Festival ambitionne ainsi d’utiliser le cinéma comme un outil visuel et intellectuel pour accompagner les mutations sociales et culturelles liées à la structure familiale, à travers des films qui proposent des approches artistiques innovantes et des expériences cinématographiques diverses.



La compétition officielle réunit 21 courts métrages de fiction et documentaires représentant 16 pays du monde arabe et d’Europe, parmi lesquels le Maroc, l’Égypte, la Palestine, l’Irak, la Tunisie, la France, l’Allemagne et l’Italie.



Ces films sont en lice pour plusieurs Prix importants, notamment le Grand Prix de Souss -Nour-Eddine Saïl, le Prix Fatima Bouchnak, le Prix Abdelkader Ababou du meilleur scénario, ainsi que les Prix Aït Melloul de la réalisation et de la photographie cinématographique.

Le Festival rendra hommage cette année au musicien Abderrahmane Nekadi, à l’écrivaine et cinéphile Amina Sebbari, et à l’artiste de théâtre Ahmed Nssih, ainsi qu’à l’universitaire et chercheur Dr Abdelkader Mallouk.



Les films seront évalués par deux jurys composés de professionnels du cinéma et d’universitaires de renom. Le jury des courts métrages de fiction sera présidé par le critique de cinéma Khalil Damoun, entouré du réalisateur irakien Nawzad Shekhani et du cinéaste allemand Peter Schpelmann.



Le jury des documentaires courts métrages sera présidé par l’universitaire Mohamed El Annaz, avec la participation de l’actrice Khadija Adli et de la réalisatrice italienne PaolaTalefi.

Le Festival propose également une riche programmation, dont un master class intitulé "Parcours du cinéma marocain" animé par Khalil Damoun, suivi d’une séance de dédicace de son ouvrage "Cinéma et pensée critique" et une leçon de cinéma autour de l’approche de Youssef Chahine sur les questions familiales.



Il s'agit aussi d'une conférence à la Faculté Ibn Zohr réunissant plusieurs chercheurs, en plus des ateliers de formation autour de la réalisation documentaire, de la production et distribution de films et de la narration cinématographique.



En outre, le programme de cette manifestation comprend des visites de terrain à des établissements sociaux et associations locales, illustrant l’ouverture du cinéma sur son environnement humain et social, et affirmant son rôle en tant que vecteur de changement et de réflexion sur les problématiques sociétales.



Cet événement est organisé par l’"Atelier Comédia pour la Création Cinématographique", en partenariat avec la Commune d’Aït Melloul, le Conseil régional, et la Faculté des Langues, des Arts et des Sciences Humaines de l’Université Ibn Zohr, avec le soutien du Centre Cinématographique Marocain et en collaboration avec le centre culturel de la ville.