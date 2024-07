Festival international des arts et de la culture "Eté des Oudayas": Une soirée artistique aux rythmes divers et variés

31/07/2024

La 12ème édition du Festival international des arts et de la culture "Été des Oudayas" s'est poursuivie sur la rive du Bouregreg, avec une soirée artistique vibrante mettant en scène de nombreux artistes marocains, à l'occasion de la Fête du Trône.



Organisé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication en coopération avec le Comité national de la musique, le festival a été marqué, en cette 3ème journée, par la participation du groupe amazigh "Ithran", du groupe légendaire "Nass El Ghiwane" et du rappeur "Lmoutchou".



Le public a été envoûté par les rythmes d'Ithran, qui a captivé les spectateurs avec sa performance mémorable célébrant l'amour et la paix, grâce à une sélection de ses œuvres les plus emblématiques.



Les membres du groupe se sont vu décerner "La Fibule d'or" par le comité des prix du Comité national de la musique pour leur grande contribution à l'enrichissement de la scène artistique et du répertoire amazigh.



Lorsque Lmoutchou a fait son entrée sur scène, le public a scandé les paroles de toutes les chansons interprétées par l'artiste, qui reflètent directement et spontanément les espoirs de la jeunesse pour des lendemains meilleurs. Le rappeur s'est vu remettre le prix du "Meilleur rappeur", une initiative pour l'encourager à s'investir davantage dans ce genre musical jeune.



Pour finir en beauté, Nass El Ghiwane ont enchanté leurs fans en les gratifiant d'une atmosphère de "nostalgie chaleureuse". Le public a accompagné le groupe en chantant certains des "immortels ghiwanis" qui sont devenus un authentique patrimoine musical marocain.



Le groupe a reçu le prix Al Farabi, décerné par le comité des prix du Comité national de la musique pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour la musique marocaine au fil des générations.



Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le fondateur du groupe Ithran, Mimoun Rahmouni, a exprimé, en son nom et au nom des membres du groupe, la fierté de participer à cette édition du Festival "Eté des Oudayas", la considérant comme un rêve devenu réalité.



"C'est l'aboutissement d'une carrière artistique de plus de 40 ans", a ajouté M. Rahmouni, notant que "ce prix est un encouragement pour le groupe à poursuivre et à développer sa démarche artistique”.



Pour sa part, Younes Taleb, alias Lmoutchou, a souligné que "retrouver le public dans ce lieu a une saveur particulière".

L'artiste a exprimé sa gratitude pour avoir reçu le prix du "Meilleur rappeur", qu'il considère comme une belle reconnaissance de ses efforts pour développer le rap au Maroc.



Pour Omar Sayed, l'un des membres fondateurs de Nass El Ghiwane, cet événement contribuera grandement à la préservation du patrimoine artistique tout en soutenant et en encourageant les jeunes artistes.



"Les jeunes artistes ont une énergie et une créativité débordantes et sont capables de porter le flambeau s'ils sont soutenus et encouragés", a relevé M. Sayed.

Bouillon de culture

Festival



Un concert de Zakaria Ghafouli, Douzi, Daoudia et d'autres troupes folkloriques, a été donné dimanche à Guelmim, dans le cadre de la soirée de clôture de la 11ème édition du Festival de la semaine du dromadaire, qui a débuté le 21 juillet.



Dans une ambiance enthousiaste qui s'est prolongée jusqu’aux premières heures de lundi, le public a rejoint les stars de la soirée de clôture chantant et dansant aux rythmes de couleurs musicales tirées d’un riche répertoire contemporain, folklorique et amazigh.



La première partie du spectacle a commencé par des chansons de l'art de la "guedra" et du patrimoine amazigh, interprétées par les troupes Jamal Ait Oumark et Bouachra, suivies par l'artiste Zakaria Ghafouli, qui a présenté une variété de chansons de son répertoire avant de clôturer sa performance par une interprétation de l’incontournable chanson patriotique "Nidae Al Hassan".



La soirée a également vu l'artiste Hamza, connu sous le nom de "DJ LAGIO", interpréter des chansons contemporaines, avant la montée sur scène de Douzi, qui a interprété quelques-uns de ses plus grands succès, tels que "Ana Maghrabi", "Hasdou" et "Chouf Chouf".

La soirée s’est achevée en apothéose avec la chanteuse populaire Zina Daoudia, qui a gratifié le public avec une compilation de ses titres emblématiques.



La 11ème édition du Festival de la semaine du dromadaire (21-28 juillet) a été organisée par l'Association Festival de Guelmim pour le développement et la communication sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.



Cette manifestation artistique et patrimoniale s'est tenue cette année sous le signe "Guelmim-Oued Noun : Potentialités et perspectives prometteuses". Elle vise à célébrer le dromadaire avec toute sa symbolique dans la culture du Sahara et le patrimoine culturel de la capitale d’Oued Noun.