Festival du livre africain de Marrakech : La littérature au service du rapprochement des peuples africains

31/01/2025

Le Festival du livre africain de Marrakech (FLAM), dont la 3ème édition est prévue du 30 janvier au 2 février prochain, est né d'une volonté de consacrer la littérature pour rapprocher les peuples africains, a affirmé, mercredi à Marrakech, la co-fondatrice du festival Fatimata Wane.



Dans une déclaration à la MAP à l’issue d’un point de presse tenu à la veille de l'ouverture de la 3ème édition du festival, Mme Wane a déclaré que l’idée du festival repose sur un constat simple mais frappant: "Les œuvres circulent mal, et les échanges entre auteurs restent souvent cloisonnés par régions et origines".



"Les Marocains connaissent surtout les auteurs marocains et maghrébins, tandis que les Africains subsahariens restent majoritairement exposés aux écrivains de leur propre région", a-t-elle souligné, notant que face à cette réalité, les organisateurs ont décidé d'agir, prônant une vision plus globale et inclusive de la culture africaine.



Et Mme Wane d’ajouter que la 3ème édition du FLAM met un accent particulier sur la voix des femmes, avec l’objectif de "porter la voix des femmes autrement, plus fort, ailleurs".



De son côté, le co-fondateur et délégué général du festival, Younès Ajarraï, a affirmé que le festival constitue une occasion de découvrir et de s’ouvrir aux cultures africaines, tout en mettant en avant les voix féminines, précisant que le programme de cette année prévoit une panoplie d’événements, notamment à travers l’élargissement des formes artistiques et du champ culturel du festival.



Il a rappelé que cette édition vise à consolider l’identité du festival, en particulier après le succès des deux précédentes, grâce au développement de plusieurs axes, notamment ceux liés à la jeunesse et au renforcement des compétences en lecture et en écriture

A cet égard, M. Ajarraï a indiqué que le festival accueillera cette année le Prix littéraire des lycéens de Marrakech, afin de réaffirmer son engagement social en faveur de la promotion de la lecture et de l’écriture, ainsi que du partage et de la transmission des savoirs aux générations futures.



Fondé par l'écrivain et artiste plasticien Mahi Binebine, l'entrepreneur culturel Younès Ajarraï, l'universitaire Hanane Essaydi et la journaliste Fatimata Wane-Sagna, et organisé par l'Association WE ART AFRICA//NS, le FLAM rassemble des écrivains, penseurs et intellectuels d'Afrique, de ses diasporas et de ses descendants.



Cet événement, devenu un rendez-vous culturel incontournable, vise à contribuer au rayonnement culturel et artistique de l'Afrique tout en mettant en lumière la richesse de ses littératures et de ses arts.



Il cherche également à encourager la culture, promouvoir l'écriture et soutenir le développement économique et social à travers l'art.