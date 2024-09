Festival du film pour la jeunesse d'Hurghada: Le cinéma marocain triplement primé

25/09/2024

Le cinéma marocain a été récompensé à trois reprises lors de la 2ème édition du Festival du film pour la jeunesse d'Hurghada (Sud-est du Caire), organisé du 19 au 25 septembre.



Ainsi, le film "L'esclave" du réalisateur marocain Abdelilah El Jaouhari a remporté le deuxième prix dans la catégorie des longs-métrages, tandis que le grand prix de la catégorie des courts-métrages a été attribué au film "Ayyur" (Lune) de la jeune réalisatrice marocaine Zineb Wakrim. De même, le jury de cette édition a également octroyé le prix du meilleur acteur au Marocain Saad Mouaffak pour son rôle dans le film (L'Esclave).



À rappeler que le film "L'Esclave" du réalisateur marocain Abdelilah El Jouahri a été primé, récemment, au Festival international du film de Kazan "Altyn Minbar", qui s’est déroulé du 6 au 11 septembre dans la capitale du Tatarstan, en Russie. "L’Esclave" traite des relations au travail et de la place prépondérante qu’elles occupent dans l’existence individuelle et collective des personnes et des sociétés et se penche aussi sur la hiérarchie, le capitalisme, la lutte des classes et la déshumanisation au travail.



Quant au court-métrage marocain "Ayyur" (Lune), il a remporté le 3e prix de la Cinef à Cannes en 2023, dédié aux films d’école de cinéma. Le film dresse le portrait de deux adolescents atteints de la "maladie des enfants de la lune", une pathologie génétique rare dont les victimes ne supportent pas les rayons du soleil.