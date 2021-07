Festival du film éducatif pour les enfants des centres d’estivage: Du présentiel au digital: la pandémie a fait son effet

28/07/2021

Après l’annonce de l’organisation de la quatrième édition du Festival du film éducatif pour les enfants des centres d’estivage en format digital et présentiel, du 28 au 31 juillet courant, cette édition sera finalement entièrement digitale, en raison des restrictions liées à la crise sanitaire. «Il s’agit d’une décision du gouvernement, dictée par la situation pandémique et l’augmenation inquiétante du nombre des cas Covid-19», expliquent les organisateurs dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

«Nous tenons à présenter nos excuses aux enfants, à nos invités et à tous les sptectateurs et nous confirmons par la même occasion que le festival est maintenu selon les dates annoncées et avec le même programme présenté auparavant», ajoute la même source. «Nous tenons malgré les circonstances difficiles du moment à rester en contact avec les enfants et les jeunes en présentant une nouvelle édition digitale», souligne la présidente du festival, Nadia Akerouach. «Cela est rendu possible grâce au fait que les catégories ciblées ont accumulé un important savoir-faire dans l’emploi des technologies de communication à distance. C’est un atout à utiliser pour présenter des produits artistiques utiles, véhiculant un contenu éducatif, intellectuel et instructif pour les enfants et les jeunes», ajoute-t-elle.

Les organisateurs du festival ont concocté un programme riche et diversifié avec une compétition officielle qui prévoit la participation de 8 courts métrages. Le jury chargé de les départager sera présidé par le réalisateur Mohamed Nadif, avec à ses côtés l’actrice Khadija Adli, le chercheur en sciences d’éducation Hassan Khouyi, l’enfant acteur Zakaria Anan et l’artiste peintre Mustapha Nafi. Plusieurs prix seront attribués lors de cette édition, dont le Grand Prix, le Prix du jury, et ceux de la meilleure enfant actrice et du meilleur enfant acteur. Au programme également un colloque modéré par le journaliste Aziz El Majdoub sur le thème «L’image de l’école dans le cinéma marocain» avec la participation du critique de cinéma Boubker Hihi, l’écrivain et critique de cinéma Mbarek Housni et de l’universitaire et ciritique Mohamed El Bouayadi, une master class de l’acteur Rabii El Kati, des séances d’hommages à l’acteur Abbes Kamel et à l’acteur et metteur en scène de théâtre et conteur international Mohamed Sossey Alaoui, en plus d’une présentation du livre «La femme dans le cinéma marocain : derrière et devant la caméra», de son auteur Hassan Naraiss. Rappelons enfin que l’Association image pour le patrimoine culturel, initiatrice de l’évènement, a pour objectif d’aboutir à un développement durable dans tous les domaines. Elle cherche à s’ouvrir sur toutes les cultures et les valeurs humaines universelles, tout en préservant l’identité marocaine, en s’intéressant à l’élément humain et en défendant les droits des enfants, des jeunes et de la femme en vue d’utiliser les valeurs de citoyenneté et contribuer au travail associatif sérieux et durable.