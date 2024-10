Festival du court métrage de Marrakech: "L'épouvantail" remporte le prix du meilleur film

04/10/2024

Le court métrage "L'épouvantail" du réalisateur Anas Zemati a remporté Nakhil Prize (prix du meilleur film), décerné dans le cadre de la 4ème édition du Festival du court Métrage de Marrakech (Le Marrakech Short Film Festival), qui a pris fin, mercredi dans la Cité ocre.



Le prix du meilleur réalisateur (Belarj Prize) est revenu à Mme Diaa Beya pour son film "Ce qui pousse dans la paume de votre main", qui avait remporté le prix d'excellence du Doha Film Institute.



De son côté, l’actrice Aya Gibran a remporté Bahja Prize (prix du meilleur acteur) pour son rôle dans le film "L'épouvantail".



Cette édition a présenté une sélection impressionnante de courts métrages, nationaux et internationaux, mettant en lumière les talents émergents du Maroc et d'autres pays.

Au total, neuf films marocains et quinze autres représentant divers pays tels que la France, le Liban, le Brésil, le Canada, la Pologne, le Sénégal, la Tunisie, l’Azerbaïdjan, l'Irak, l'Arabie Saoudite, la Palestine et la Norvège, ont été projetés.



La directrice du festival, Ramia Beladel, a souligné que cette 4è édition du festival a consacré la dimension internationale du Festival du court métrage de Marrakech, que ce soit au niveau des invités ayant pris part aux diverses activités de l’événement, ou encore les projections de films, en proposant de nouvelles expériences cinématographiques mondiales, outre les partenariats établis tout au long du festival.



"Au cours de la prochaine édition, nous œuvrerons à la mise en place d'un programme de soutien aux films en production et à toutes les étapes de développement et de distribution, dans le cadre d'un partenariat avec une institution de production de Dubaï", a-t-elle fait savoir.



De son côté, la présidente du jury, Mayssa Maghribi, a souligné que cette édition, marquée par la projection de films de haute qualité artistique, s'est distinguée par la diversité des activités, dont des séminaires et des master class, permettant ainsi aux cinéphiles de profiter de projections cinématographiques attestant de la maturité de cet événement cinématographique.



Pour sa part, le jeune réalisateur Anas Zemati, a dit toute sa joie d'avoir remporté le prix du meilleur film, relevant qu’il s'agit du début de son parcours dans le domaine de la réalisation.



Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce rendez-vous cinématographique, dont le Qatar est l'invité d'honneur, s'inscrit dans le cadre de la manifestation culturelle "Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique 2024" et du programme culturel "Qatar-Maroc 2024".



Cette 4ème édition est initiée en collaboration avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l'Organisation du monde islamique pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), la commune de Marrakech, la Doha Film Institute et les musées du Qatar.