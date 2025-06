Festival du cinéma et de l'immigration d'Utrecht : Le film marocain "Pourquoi..?" remporte le Grand Prix

04/06/2025

Le court-métrage “Pourquoi.. ?”, du réalisateur marocain Noureddine El Alaoui, a remporté le Grand Prix de la 5ème édition du Festival international du cinéma et de l'immigration d'Utrecht (Pays-Bas), qui s'est déroulée cette fin de semaine avec une forte participation marocaine.



Ce film a également remporté le prix de la meilleure interprétation féminine, attribué à l’actrice marocaine Fatima Bouchan, lors de cet événement organisé par la Fondation "Taouassoul" pour la culture et les médias, avec le soutien notamment du Centre cinématographique marocain, de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et du consulat général du Maroc à Utrecht.



De son côté, le réalisateur tunisien Samir Harbaoui a décroché le prix de la meilleure réalisation pour son court-métrage “Mandat”, alors que le film palestinien “Khaled and Nema” du réalisateur Sohail Dahdal a été récompensé par le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation masculine, revenu à l’acteur Oday Al-Saeedi.

Au total, 13 courts-métrages étaient en lice pour les prix de ce festival, représentant le Maroc, la Palestine (invitée d’honneur), la Tunisie, l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, la France, la Belgique et les Pays-Bas.



Dans son discours de clôture de cette édition, le directeur du festival, Benyounes Bahkani, a indiqué que ce festival vise à renforcer les liens et favoriser le dialogue et la rencontre entre les communautés marocaine et arabes installées à l’étranger, ainsi qu’avec les pays d’accueil, notamment les Pays-Bas, tout en abordant les questions de l'immigration sous un angle artistique et humain.



Selon les organisateurs, cet événement se veut une vitrine annuelle pour les expériences cinématographiques engagées et une occasion de réflexion collective sur les questions de migration et de multiculturalisme.

Bouillon de culture

Soutien



Quelque 7,97 millions de dirhams (MDH) ont été alloués au soutien de 90 projets dans les domaines de la musique, de la chanson, des arts de la scène et chorégraphiques au titre de la première session de 2025, a annoncé le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication.

La Commission de soutien aux projets culturels et artistiques, qui s’est réunie du 22 avril au 15 mai derniers, a examiné 315 projets dont 90 ont été sélectionnés pour bénéficier de ce soutien, précise le ministère dans un communiqué.

Il s'agit de 85 projets de production musicale et du chant qui ont bénéficié d'un soutien total de 7,48 MDH, de 3 projets dans le domaine de la promotion et la distribution du produit musical et des chansons (360.000 dirhams) et de 2 projets chorégraphiques et des arts de la scène (130.000 dirhams).

Aucun projet n’a été retenu dans le domaine de la participation aux festivals internationaux de musique et celui des résidences artistiques.



Présidée par Samir Bahajin, la Commission de soutien aux projets culturels et artistiques dans les secteurs de la musique, de la chanson et des arts de la scène et chorégraphiques comprend Najia Lattaoui, Lamiae Azizi, Younes Taleb, Abderrahmane El Hafid, Mohamed Damou, Karim Achour, Mohamed Mazouzi et Younes Ghaouti.