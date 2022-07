Festival du Printemps Agdal-Riyad : Une soirée musicale festive au plaisir du public rbati

29/07/2022

Le public de la capitale avait rendez-vous, jeudi soir, avec une épopée musicale célébrant l'ère de la coexistence et de la paix, dans le cadre de la 15ème édition du festival du Printemps Agdal-Riyad.



Devant un public venu nombreux apprécier les festivités de ce rendez-vous culturel qui se poursuit jusqu'au 30 juillet, le groupe Najar de madih et des acteurs de la troupe de théâtre Founoune ont envoûté les Rbatis d'un spectacle mêlant des sonorités spirituelles et des représentations théâtrales.



Ensuite, le groupe Assala de chant et de Madih et les artistes Rachida Talal et Fouad Zbadi, accompagnés par la chorale Dar Attarab, se sont succédés, entre autres artistes, sur la scène installée à l'occasion à la promenade de Mahaj Ryad à Rabat, pour le plus grand plaisir du public présent.



Organisée par le Conseil d'arrondissement Agdal-Ryad sous le signe "Adhésion, Engagement, Loyauté", à l'occasion de la célébration de la Fête du Trône, cette manifestation comprend des activités culturelles, artistiques, environnementales et sportives.



La particularité de cette édition réside dans la richesse de sa programmation, a, relevé le président du conseil d'arrondissement Agdal-Ryad, Abdelilah El Bouzidi, faisant savoir que les plus jeunes ont été au centre des activités de ce festival, à l'image de la visite effectuée à l'hôpital des enfants atteints de cancer.



Cette manifestation, qui a débuté le 18 juillet, a célébré également le festival des enfants de la paix, en présence de représentants de 38 pays, qui ont offert de belles représentations artistiques, a-t-il confié dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de la MAP.



M. El Bouzidi a également mis en avant la tenue de conférences intellectuelles, qui ont porté sur divers thématiques, tels que le journalisme, les relations entre le Maroc et l’Espagne ou encore la coopération maroco-africaine.



Il a également évoqué l’exposition au siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat de plus de 48 toiles artistiques avec des extraits des discours royaux sur Al-Qods et la Palestine.



Ce festival, qui célèbre sa 15ème édition après deux ans d’interruption à cause de la pandémie du Covid-19, vise à accompagner la dynamique culturelle et l'évolution économique que connaît la ville de Rabat, capitale culturelle de l'Afrique et du monde islamique.

