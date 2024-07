Festival des plages. Une constellation de stars illumine la scène d'Al Hoceima

23/07/2024

Le Festival des plages de Maroc Telecom a ouvert sa scène à Al Hoceima, samedi soir, le temps d'une somptueuse soirée animée par les artistes Abdelkader Talbi (Talbi One) et Mohamed Amine.



La scène du festival a vibré au rythme de spectacles folkloriques de la Reggada, avec une harmonie visuelle et une régularité rythmique, qui ont duré plus de deux heures et attiré un public diversifié sur la place Mohammed VI, battant des records de fréquentation, le tout étant magnifiquement organisé grâce à l'engagement des services de sécurité et des autorités locales, afin d’assurer le succès de cet événement artistique.



Au micro de la MAP, l’artiste Talbi One a exprimé sa joie d'avoir ouvert le bal de cette édition du Festival des plages de Maroc Telecom à Al Hoceima, témoignant son admiration pour la ville et ses habitants, qui lui réservent un accueil chaleureux.



L’artiste a, en outre, mis en avant sa nouvelle œuvre "DAR Al ALYA", une chanson de la Reggada issue du patrimoine traditionnel, ainsi que ses projets futurs, exprimant son profond attachement à cet art, sa préoccupation pour sa préservation, et son désir de le promouvoir sur la scène internationale, afin de le transmettre aux générations futures.



Quant à l’artiste amazigh rifain, Mohamed Amine, il a salué les initiatives culturelles de Maroc Telecom, soulignant que ce festival encourage les artistes à innover et progresser, et constitue également une opportunité pour attirer les touristes marocains et étrangers.



Il est à noter que le Festival des plages de Maroc Telecom d'Al Hoceima mettra en vedette plusieurs célébrités de la scène artistique amazighe et marocaine, telles qu'Ahouzar, Mous Maher, Stati, Muslim et Najma, avec une programmation variée qui satisfera tous les goûts.

Bouillon de culture

Box-office

Le film "Twisters" d'Universal a pris la tête du box-office nord-américain en récoltant près de 80,5 millions de dollars lors de son week-end d'ouverture, a indiqué dimanche le cabinet spécialisé Exhibitor Relations.

Le film d'animation "Moi, moche et méchant 4" s'est classé deuxième avec 23,8 millions de dollars.

"Inside Out 2" de Disney et Pixar est troisième avec 12,8 millions de dollars, suivi du film d'horreur "Longlegs" du studio indépendant Neon avec 11,7 millions de dollars.

En cinquième position figure le film apocalyptique "A Quiet Place: Day One", qui a amassé 6,1 millions de dollars.



Voici le Top 10:

1. "Twisters" (80,5 millions de dollars)

2. "Moi, moche et méchant 4" (23,8 millions)

3. "Inside Out 2" (12,8 millions)

4. "Longlegs" (11,7 millions)

5. "A Quiet Place: Day One" (6,1 millions)

6. "Fly Me to the Moon" (3,3 millions)

7. "Bad Boys : Ride or Die" (2,7 millions)

8. Bad Newz (1,1 million)

9. "MaXXXine" (819.000)

10. "The Bikeriders" (700.000).