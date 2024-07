Festival des plages. Muslim ouvre le bal sur la scène de Tanger

29/07/2024

La plage de la ville de Tanger a accueilli samedi soir une soirée animée par le rappeur marocain "Muslim", marquant l'ouverture de la scène de Tanger dans le cadre de la 20ème édition du "Festival des plages" organisé par "Maroc Telecom".



Pour la deuxième année consécutive, l'artiste Mohamed Al Hadi Al Mazouri, connu sous son nom de scène "Muslim", a inauguré les festivités de la scène de Tanger, où un public nombreux, passionné par le rap, s'est rassemblé pour assister à ce concert qui a fait carton plein à la plage de Tanger.



L'artiste "Muslim" a interprété un florilège de ses chansons les plus célèbres, le public présent chantant en chœur et fredonnant ses mélodies. Les tubes interprétés par Muslim abordent des questions sociales tirées de la vie quotidienne auxquelles s'identifie son large public, telles que les relations familiales et de quartier, l'exil et les conditions sociales.



Ces chansons reflètent également l'évolution de la carrière artistique de "Muslim", de ses débuts à aujourd'hui, en créant un lien avec le public qui a suivi les activités de cette soirée au rythme de ses titres les plus populaires, notamment "Skati", "Dmoû al hawma", "Caballero", "Mama" et "Lghorba", devenus des classiques du rap marocain.



A cette occasion, le rappeur s’est dit "honoré" d’inaugurer la soirée de la scène de Tanger dans le cadre du Festival des plages de "Maroc Telecom", ajoutant qu’un large public a suivi la soirée organisée sur la plage de Tanger.



Il a également exprimé sa joie en tant qu'artiste originaire de Tanger de rencontrer à nouveau le public raffiné de sa ville, saluant le Festival des plages qui offre aux artistes marocains l'opportunité de renouer avec leurs fans dans plusieurs villes.



L'artiste "Muslim" jouit d'une grande popularité à Tanger, sa ville natale où il a tracé les contours de sa carrière artistique, en tant que membre de la génération fondatrice du rap marocain, avant de connaître la célébrité à l'échelle nationale et arabe.



Les festivités du Festival des plages se poursuivront sur la scène de Tanger dimanche soir avec un grand concert du groupe marocain "Fnaïre". Les prochaines soirées seront animées par une pléiade d'artistes marocains de renom tels que Saida Charaf et Douzi.



Le "Festival des plages" de "Maroc Telecom", qui se poursuit jusqu’au 21 août, met en avant la richesse du répertoire musical marocain et accueille plus de 200 artistes de renommée nationale et internationale et pas moins de 100 concerts.



Ce festival, totalement gratuit, offre une expérience musicale exceptionnelle avec des concerts couvrant des genres divers et variés (hip hop, rap, fusion, chanson marocaine chaabi et contemporaine, musique sharqui, raï et reggada).



Selon les organisateurs, depuis plus de deux décennies, cet événement estival emblématique a su s'imposer comme un rendez-vous incontournable des étés marocains, réunissant, chaque année, des millions de spectateurs de tous horizons autour de la musique et de la culture.

Bouillon de culture

Soutien



La Commission de soutien à l'organisation des festivals et manifestations cinématographiques a décidé, lors de sa deuxième session au titre de l'année 2024, d'octroyer 25,97 millions de dirhams (MDH) au profit de 41 festivals et manifestations cinématographiques.



La commission, qui s'est réunie du 23 au 25 juillet à Rabat, a examiné 44 dossiers candidats au soutien, présentés par les organisateurs de festivals et de manifestations nationaux, indique un communiqué du Centre cinématographique marocain (CCM), ajoutant que la commission a décidé de soutenir 41 candidats.



Le Festival international du film de Marrakech arrive en tête des bénéficiaires avec 12 MDH, suivi du Festival national du film de Tanger (7,5 MDH), du Festival international du film de femmes de Salé (1 MDH), du Festival international du cinéma d'auteur de Rabat (800.000 DH) et du Festival international maghrébin de film d'Oujda (450.000 DH).



La session de la commission, présidée par Khadija Alami Laaroussi, s'est tenue en présence de Leila Triki, Chanaz El Akrichi, Fatima Zahra Mouhim, Mourad Latifi, Driss El Kerri, Mohamed Fadel El Joumani et Hicham Ibrahimi, selon la même source.