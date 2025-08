Festival des plages: "Muslim" met le feu sur la scène d'Al Hoceima

01/08/2025

Le célèbre rappeur marocain "Muslim" a gratifié, mercredi soir, le public de la scène d'Al Hoceima, par un concert musical envoûtant, dans le cadre de la 21ème édition du "Festival des plages" organisé par Maroc Telecom.



Des milliers de festivaliers, passionnés par le rap, se sont rassemblés sur la place Mohammed VI pour acclamer ce talentueux artiste, qui a interprété avec brio un florilège de ses chansons les plus célèbres, puisées dans son répertoire riche et varié.



Dans une ambiance festive et conviviale, le public a été emporté dans un voyage musical captivant à travers une sélection de chansons de cet artiste tangérois, qui aborde des sujets sociaux de la vie quotidienne.



Dans une déclaration à la MAP, "Muslim" s’est dit "heureux" de retrouver son public à Al Hoceima, dans le cadre du Festival des plages, à l’occasion des festivités marquant le 26ème anniversaire de l'intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"J’entretiens une relation particulière avec le public d’Al Hoceima, un public attentif et exigeant, qui valorise l'art engagé, porteur de messages profonds ancrés dans la réalité", a dit l’artiste, exprimant sa joie de se produire à Al Hoceima chaque fois que l'opportunité se présente.



Le rappeur a mis en avant la sortie récente de son nouveau titre "Al Khayal" (L’imaginaire), exprimant l’espoir qu’il saura séduire ses fans à Al Hoceima.

Il a, par ailleurs, salué la qualité de l’organisation du Festival, qui s’affirme aujourd’hui comme un rendez-vous musical majeur, attirant un public averti, estimant que tout artiste aspire à participer à ce festival.



Né à Tanger, Muslim, de son vrai nom Mohamed Al Hadi Al Mezouri, fait partie de cette nouvelle génération d’artistes marocains, qui a réussi à donner un nouvel élan au "rap marocain". Ses tubes ont rencontré un franc succès qui dépasse les frontières du Royaume.



Lors de cette soirée, le public de la scène d'Al Hoceima avait aussi rendez-vous avec le groupe local Mounir Mayour, qui a interprété un répertoire puisé dans le riche patrimoine musical de la région, suscitant une vive interaction avec le public, séduit par cette plongée au cœur des traditions locales.

Les soirées programmées à Al Hoceima se poursuivront avec le groupe Lemchaheb et la jeune artiste Ikram El Abdia.



Le Festival des plages propose cette année, sur la scène d'Al Hoceima, une programmation musicale riche et variée, allant de la chanson marocaine chaâbi et contemporaine au hip-hop, rap, raï, fusion et Reggada, témoignant ainsi de la richesse du patrimoine musical marocain.



L'édition 2025, qui se poursuivra jusqu'au 21 août à Tanger, Al Hoceima, Martil, Saïdia et Nador, accueille plus de 200 artistes de renommée nationale et internationale et pas moins de 100 concerts.