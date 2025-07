Festival des plages: "L7or" enflamme la scène de Tanger

28/07/2025

Le rappeur marocain "L7or" a enflammé, samedi soir, la scène de Tanger, lors d'une soirée mémorable marquant l'ouverture de la 21ème édition du "Festival des plages" de Maroc Telecom.



La scène de la plage de Tanger a été ainsi envahie par des milliers de spectateurs, qui ont choisi ce rendez-vous artistique pour égayer leurs vacances d'été.

L’artiste "L7or", de son vrai nom Mourad Halhoul, a fait vibrer le public aux rythmes de ses chansons les plus populaires interprétées avec passion et enthousiasme, créant une ambiance féérique sur la plage de la perle du Nord.



Lors de cette soirée somptueuse, L7or a gratifié le public venu en masse pour assister à son concert en interprétant avec brio une sélection de ses chansons à succès, telles "Khaliwni", "Ma Denbi" et "Lghrib".



Pour le grand bonheur des habitants et visiteurs de Tanger, la scène montée sur la splendide corniche de cette ville a également accueilli l'artiste Bello Saghayar, qui a conquis le public avec ses chansons les plus connues, déclenchant un vif enthousiasme parmi les festivaliers.



Dans une déclaration à la presse, l’artiste L7or a exprimé sa satisfaction de se produire devant le public tangérois, soulignant l’importance de ce genre d’événements dans la mise en lumière des talents marocains.



De son côté, Bello Saghayar, qui participe pour la troisième fois à ce festival, a salué l’organisation et les efforts consentis pour garantir la sécurité et le bon déroulement de la soirée.



Les festivaliers, venus de Tanger et d’autres villes du Royaume, se sont réjouis de la richesse du programme de cette édition, qui met en vedette plusieurs artistes issus de divers horizons musicaux, relevant l'importance de cet événement dans la démocratisation de l’accès à la culture et la promotion de la diversité musicale.



Selon les organisateurs, ce rendez-vous estival s’est imposé, depuis 2002, comme l’un des événements majeurs du paysage culturel marocain, précisant que chaque été, ce dernier rassemble des millions de spectateurs dans les plus belles stations balnéaires du Royaume autour de concerts gratuits, dans une ambiance festive et accessible à tous.



Plusieurs artistes nationaux issus de divers horizons musicaux se produiront tout au long de l'événement, ainsi que des chanteurs arabes et des groupes folkloriques, fait savoir Maroc Telecom, notant que des talents émergents et des têtes d'affiche offriront un programme éclectique: nouveaux talents, hip-hop, rap, fusion, chanson marocaine chaabi et contemporaine, musique charqui, raï, reggada, et bien plus encore.



L'édition 2025, qui se poursuivra jusqu'au 21 août, bénéficie d’infrastructures de pointe, avec des scènes répondant aux standards internationaux, comparables aux grandes installations des festivals mondiaux.



Au-delà de la musique, le Festival des Plages Maroc Telecom est un moteur de développement social et économique. Accessible gratuitement, il favorise l'inclusion en rapprochant les artistes du public, tout en stimulant l'attractivité touristique et l'économie locale des villes hôtes.

Bouillon de culture

Prix



Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la Culture a annoncé l’ouverture des candidatures pour la 4ème édition du Prix national des arts plastiques, du 23 juillet au 15 septembre 2025.

Ce prix vise à valoriser la création artistique nationale ainsi qu’à découvrir de jeunes talents artistiques prometteurs et leur fournir un soutien financier et médiatique, indique le ministère sur son site web, précisant que la cérémonie de remise des prix aura lieu en décembre 2025.

Le prix comprend trois catégories, à savoir le "Prix national des jeunes artistes peintres", le "Prix national de la photographie artistique" et le "Prix national de la sculpture", souligne la même source.

Le Prix national des jeunes artistes peintres s’adresse aux jeunes peintres âgés de 18 à 30 ans. Le concours se déroule dans un premier temps à travers des carrefours régionaux organisés par le ministère dans l’ensemble des régions du Royaume.

Les lauréats des trois premiers prix des carrefours régionaux recevront respectivement une récompense de 30.000 DH pour le premier prix, 20.000 DH pour le deuxième et 10.000 DH pour le troisième. Quant aux lauréats du Prix national des jeunes artistes peintres, ils se verront attribuer le Prix national d’excellence doté de 100.000 DH, le Prix national de distinction (60.000 DH) et le Prix national d’encouragement (40.000 DH).

S’agissant du Prix national de la photographie artistique, il est ouvert aux candidats âgés de 18 ans et plus, avec un premier prix de 60.000 DH, un deuxième prix de 50.000 DH et un troisième prix de 40.000 DH, fait savoir le ministère.

Le Prix national de la sculpture, ouvert aux candidats âgés de 18 ans et plus, comprend, quant à lui, un premier prix de 60.000 DH, un deuxième prix de 50.000 DH et un troisième prix de 40.000 DH, conclut la même source.